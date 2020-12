A Toyota új generációs üzemanyagcellás hajtása már az amerikai előírások szerinti Class 8-as besorolású prototípusokat hajtja. A rendszerben működő üzemanyagcella-csomag azonos a hamarosan Magyarországon is forgalomba kerülő vadonatúj Mirai szedánéval, s ezeken a műszaki alapokon a Toyota Motor North America kutató- és fejlesztőközpontjának mérnökei már egy kisebb sorozatnyi nehéz teherautót is elkészítettek, kifejezetten a későbbi sorozatgyártás előkészületeként. A próbadarabok Los Angeles és Long Beach kikötőiben dolgoznak majd, miközben a fejlesztők folyamatosan figyelik a működésüket, viselkedésüket és teljesítményjellemzőiket.

„Ezek a prototípusok komoly előrelépést jelentenek a teljesen károsanyag-kibocsátás nélküli nehéz teherautók és kamionok sorozatgyártásának irányába” – avat be Andrew Lund, a Toyota Motor North America kutató és fejlesztőközpontjának vezető mérnöke. „Már első prototípusaink is bebizonyították, hogy az üzemanyagcellás hajtás tökéletesen alkalmas a nehézüzemi napi áruszállításra. Legújabb kamionjaink már a sorozatgyártás előkészítését szem előtt tartva születtek, ugyanakkor lehetővé teszik számunkra, hogy a tiszta technológia további alkalmazásait is kutassuk és fejlesszük.”

A program fontos mozgatórugója a légszennyezés csökkentése Los Angeles és Long Beach kikötőiben. A Toyota Environmental Challenge 2050 program célja, hogy 2050-re lényegében teljesen megszüntesse a márka járműveiből, üzemeiből és kereskedelmi hálózatából származó környezeti CO2-kibocsátást. Az ezekben a kikötőkben jelenleg dolgozó nehéz teherautók elektromos üzeművé alakításával a Toyota jelentősen közelebb kerülhet céljaihoz – úgy, hogy közben a kikötőkben dolgozó és a környéken lakók emberek életkörülményei is jelentősen javulnak.