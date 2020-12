A BKV első fényvillamosa 12 évvel ezelőtt indult először útnak. Népszerűsége azóta is töretlen, minden adventkor tömegek várják, hogy beragyogja a hűvös téli estéket. Ennyi év magányos robogás után idén egyszerre három új társat is kap a feldíszített UV villamos.

A BKV “fényflottaszezonjának” ünnepélyes elindítása tegnap történt meg, amikor egy időben gördült ki a remízből két fényvillamos, egy szóló fénytroli és két ünnepi díszítésű autóbusz. Ma pedig elindul a Mikulás kék segítője, a Mikulásbusz is.

A GANZ KCSV-7-est 230 méter LED-szalag, azaz közel 16 000 darab LED-izzó díszíti. Az ünnepi jármű hétfőn és szerdán a 2M, a hét többi napján pedig a 2-es villamos vonalán közlekedik. A Tatra T5C5K2-es pedig 360 méter LED-szalagot, közel 23 000 darab LED-izzót kapott, hogy beragyogja a vonalát. A feldíszített szerelvény december 20-án (vasárnap) az 56A, keddenként és csütörtökönként pedig az 1-es, a többi napokon pedig a 14-es vonalon jár. Múlt hét óta pedig már közlekedik a hannoveri TW6000-as Árkád Mikulásjárat is.

Trolibuszok

Az elmúlt években a BKV fényflottája egy trolibusszal is gazdagodott. A megtisztelő feladatot és vele a díszítést korábban már a 600-as pályaszámú Ikarus 260T, a 156 pályaszámú Ikarus 280T és több ZIU is megkapta. Mostantól az évek óta közlekedő feldíszített piros jármű sincs egyedül: a csuklós mellett egy szóló trolibusz is közlekedik majd a fővárosban.

Idén – az utóbbi évekhez hasonlóan – a 9000 pályaszámú Solaris-Škoda T18 közlekedik Mikulástroliként december 19-ig a BKK szervezésében, az azt követő időszakban 2021. január 6-ig pedig a BKV fénytrolijaként rója a köröket 1740 m fényfüzérrel, hozzávetőlegesen 17 400 LED-izzóval az oldalán. A BKV fénytrolija december 20-i, 25-i, 26-i, 27-i, illetve 2021. január 1-2-3-i napokon a 72M vonalon; december 21-től hétfőnként a 75-ös vonalon; december 22-től keddenként a 76-os vonalon; december 23-tól szerdánként a 80-as vonalakon szállítja utasait.

A csuklós trolihoz egy szóló jármű is csatlakozik 800 m fényfüzérrel és 10 000 LED-izzóval, hogy még több helyszínen találkozhassanak utasaink ünnepi járatainkkal. A szóló fénytroli december 5-től 2021. január 6-ig az alábbi vonalakon közlekedik: december 5-én és 19-én a 82-es vonalon; december 7-től hétfőnként a 70-es vonalon; a december 6-i, 12-i, 13-i, 20-i, 25-i, 26-i, 27-i, illetve 2021. január 1-2,-3-i napokon a 73M vonalon, december 9-től szerdánként a 74-es vonalon, december 10-én és 17-én a 78-as viszonylaton, december 11-én, 18-án a 79M vonalon.

Autóbuszok

A hagyományosnak mondható fényjárművek és a Mikulásbusz mellett idén először két, adventi hangulatú matricákkal díszített autóbusz is forgalomba áll. A két Modulo 168d típusú autóbusszal a Rákóczi úton közlekedő viszonylatokon találkozhatnak és utazhatnak az érdeklődők.

Ma immáron hatodik alkalommal indul útjára a Nagyszakállú elmaradhatatlan segítője, a gyerekek nagy kedvence: a Mikulásbusz. A különleges megjelenés mellett a jármű érdekessége, hogy a rendszámát összeolvasva éppen a Mikulás érkezésének napját kapjuk, ugyanis az átalakításra kiválasztott jármű a DPI-206-os rendszámmal közlekedik. Télapó szánjához hasonlóan a BKV is egy környezetbarát járművet választott: egy alacsonypadlós Van Hool CNG típusú autóbuszt díszített fel.

A Mikulásbusszal december 5-től 23-ig a 105-ös viszonylaton, az Apor Vilmos tér és Gyöngyösi utca végállomások között találkozhatnak az utasok. A BKV ünnepi járatai normál díjszabással, az utazási és járványügyi szabályok betartásával vehetők igénybe.

