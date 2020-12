Olvass tovább

1967-ben még Tihanyban is lefotózták a prototípust. Fotó: Sziklai Dezső/Fortepan.hu

Az Ikarus vezetése elsőként egy új, 12 méter hosszú városközi autóbusz fejlesztését jelölte ki célként, mivel az 1953 óta gyártott “Faroson”, vagyis az 55-ösön kívül gyakorlatilag nem volt a gyárnak ekkortájt korszerű, önhordó kivitelű távolsági autóbusza. Az egységes típuscsalád kialakítása érdekében az Ikarus 250-es fejlesztését komplexen kellett végezni. A tervezés ennek érdekében az uniformizált formaterv megteremtésén alapult, mert így a szerszámigényes vázelemek nagy része és az összes sajtolt burkolati elem egységessé válhatott. A komplex kialakításnak köszönhetően a gépészeti és az elektromos berendezések, ajtók, ablakok, külső és belső berendezések, lökhárítók, szerelvényfalak és különféle alkatrészek szinten „uniformizálhatóvá” váltak. Mindez lehetővé tette a gyártmányfejlesztés 3-4 évvel történő lerövidítését.

Díjnyertes prototípusok

A 200-as család első prototípusa, az Ikarus 250-es 1966 végére készült el. Kifejlesztése mindössze hat hónapot vett igénybe, a nagyközönség első ízben 1967. május 1-jén, a Budapesti Nemzetközi Vásáron (BNV) láthatta először a 282-es csuklós busszal együtt. A bemutatójármű hajtásáról még hathengeres, 280 lóerős Rába-LIST D11UT típusú dízelmotor gondoskodott, amellyel az autóbusz 100 km/órás végsebességre volt képes.

A következő Ikarus 250-est az 1968. május 17-27. között, a Városligetben megrendezett BNV-n tekinthette meg a nagyközönség. A második prototípus immáron kerek ikerlámpákkal, 1/3 méretű, elhúzható oldalablakokkal és lökhárítóba süllyesztett ködlámpákkal rendelkezett. A korabeli hírek szerint az 51 személyes autóbuszba is még Rába-LIST D11UT típusú dízelmotort szereltek. Bár a kiállított autóbusz már sokkal jobban hasonlított a sorozatgyártású példányokra, ennek ellenére még krómozott hűtőmaszkkerete volt, ami kivételes eleganciával ruházta fel a 250-est.

1969 májusában, Nizzában, a 19. Nemzetközi Autóbuszhéten a 250-es nemzetközi szinten is bemutatkozott. Az Ikarus Franciaországba ugyanakkor már nem a korábbi két prototípust, hanem egy légkondicionált, luxuskivitelű, aranysárga fényezésű Ikarus 250-est vitt el. Bár a vállalat ezen a nemzetközi versenyen először indult el, ráadásul mindössze egy autóbusszal, a verseny legigényesebb, IV. kategóriájában 17 világszínvonalú versenytárs mellett a második helyet szerezte meg. Ezzel együtt pedig elnyerte a Francia Karosszériagyárosok Egyesületének ezüstserlegét is.

Az első Ikarus 250 tárgyalóbusz

Hogy a tárgyalóbusz kivitel mennyire az Ikarus 250-es gyártásának szerves része volt, azt jól mutatja az a tény, hogy az Ikarus már a kezdet kezdetén, 1969-ben készített ilyen kialakítású 250-est. Az Európa fantázianevet viselő jármű egy magasan felszerelt, kétajtós tárgyalóbusz volt. A járművön 16 darab forgatható karosszék, plafonra szerelt televíziók, egy írógépes állomás, WC, valamint minikonyha is helyet kapott. Az autóbusz hajtásáról immáron 220 lóerős Rába-MAN D2156 típusú dízelmotor gondoskodott, amihez ASH-75GY típusú sebességváltó csatlakozott. A szuperluxus-tárgyalóbusz sikerét jól tükrözi, hogy 1971-ben, a 20. Nemzetközi Autóbuszhéten elnyerte a monacói karosszériaverseny nagydíját, Rainer herceg ezüstserlegét. Ugyanez az autóbusz a technikai vizsgálatok során elért eredményéért kiérdemelte a monacói verseny rendezőbizottságának ezüstserlegét is.

“Ez a busz különben nemcsak tervezőinek és építőinek szerzett elismerést, hanem egyik kézzel fogható bizonyítéka népgazdaságunk törekvéseinek, azok megvalósulásának. Bizonyította a hazai járműprogram eredményességét, bizonyította, hogy helyes elgondolás az autóbuszgyártás lendületes fejlesztése, a speciális karosszériák kialakítása, valamint a kooperációk kiépítése” – emlékezett meg a korabeli Autó-Motor 1971 júniusi száma az Ikarus 250-es tárgyalóbusz sikeréről.

Az Ikarus 250-es nullszériás gyártása 1970-ben indult, éppen abban az esztendőben, amikor a mátyásföldi gyár 75 éves fennállását ünnepelte. A gyártás kezdeti szakaszában, ahogyan minden gyártmány esetében, úgy a 250-esnél is voltak gyermekbetegségek: a hátsó futóműveknél a felfüggesztés gyakran meghibásodott, a mellső tengelynél pedig gömbcsuklótörések keletkeztek, ezért ezeken már a nagy sorozatú gyártás beindításakor, 1971-ben módosítani kellett. 1974-ben pedig a légrugók fémgyűrűivel akadtak problémák, amelyek gyártás közben az autóbuszok megemelésénél rendszeresen lecsúsztak, és amikor a buszok újra földet értek, akkor a lecsúszott rugók miatt a visszanyomótengely becsípte és tönkretette őket.

Az első prototípus legyártásától kezdve a sorozatgyártás 1996-ban történő leállításáig összesen 17 348 darab 250-es Ikarus hagyta el a gyárkaput. Ezek legnagyobb része a Szovjetunióba, valamint a FÁK-utódállamokba került (15 870 db), az egykori NDK-ba pedig összesen 476 darabot értékesítettek. Jelentős volt még a lengyel megrendelés is, ahová összesen 108 darabot exportált Magyarország a 250-esből. Tárgyaló kivitelű buszokat időről időre vásároltak a KGST-országok, de a keletnémet titkosszolgálat, a Stasi, illetve Kuvait (minimum 5 darabot) is vett ilyen autóbuszokat. A Magyar Néphadseregnél két darab Ikarus 250-es tárgyalóbuszt használtak, ezek közül sikerült megszereznie tavaly (?) a Légiközlekedési Kulturális Központnak (LKK) az egyiket.

Göncz Árpád is utazott rajta

A 250-es a tárgyalóbusz időről időre reflektorfénybe tudott kerülni, nemcsak a ’70-es években számított tehát kuriózumnak, hanem szinte a típus teljes gyártási ideje alatt. 1984-ben például a 250.60 SL kapott BNV-vásárdíjat. A szimpla kerek lámpákkal szerelt autóbusz immáron műanyag, színre fújt lökhárítóval és konferenciatermes belső elrendezéssel rendelkezett. Néhány évvel később, 1987-ben aztán a Magyar Néphadsereg számára is készült egy 250.72-es, ami 30 év után került az LKK tulajdonába.

A piros-csontfehér fényezésű, 12 méter hosszú és 2,5 méter széles autóbusz meglehetősen jó állapotnak örvend. Túlzás nélkül állítható, olyan, mintha most gurult volna ki a mátyásföldi gyár kapuján. Egyetlen látható sérülés vagy rozsdafolt nincs rajta. (A honvédségi oldtimerekkel eddig jó tapasztalataink vannak, elég, ha csak erre a méhész-ZIL-re gondolunk). Még a dísztárcsák is eredetiek. A sötétítést ugyanakkor a műszaki vizsga miatt el kellett távolítani az ablakokról, mert nem egészen felelt meg az előírásoknak, de az LKK tervei szerint hamarosan ezen a téren is visszaállítják a gyári állapotot.

A kifogástalan állapot nem a véletlen műve. Az autóbusz ugyanis az elmúlt három évtizedben mindössze 30 000 kilométert ment és végig “garázsban” tárolták. Úgy tudjuk, hogy most is fedél van a feje fölött, azaz nem a szabadtéri Aeropark területén tárolják. Az LKK célja ugyanis, hogy később VIP-reptérlátogatásokhoz használják ezt az autóbuszt, így ha az ország leküzdi a pandémiát, akkor a közönség is kipróbálhatja, mit érezhettek a magas rangú vezetők és politikusok, amikor ezzel az Ikarus 250-essel robogtak valahová. A járművet eredetileg a mindenkori köztársasági elnöknek tartották fenn, de a rendszerváltás után csak Göncz Árpád vette igénybe az autóbuszt egyszer-egyszer.

Retró stílus, retró technika

Nemcsak a külső, hanem a belső tekintetében is “patika” állapotnak örvend a jármű. Aki felszáll erre a buszra, annak időutazásban lehet része a ’80-as évekbe. A fedélzeten 13 darab, vastagon párnázott, fejtámlával ellátott kényelmes fotel található, amelyeket egytől egyig felhajtható asztallal, valamint csikktartóval is szereltek. A hátsó traktusban ugyanakkor négy, a menetiránnyal egyező irányba néző normál utasülést is beépítettek. Az autóbusz végében pedig helyet kapott egy Lehel hűtőszekrénnyel és tárolórekeszekkel kialakított minikonyha, illetve egy mosdókagylóval és piperetükörrel ellátott WC. A busz legvégében, a kakasülőn két IMAG Debrecen szövetborítású ülés található, a járművön szolgáló utaskiszolgáló személyzet részére.

A honvédségi Ikarus tárgyalóbusz utastere még mai szemmel nézve is elegánsnak mondható. Az utastér színösszeállítása harmonikus és elegáns. A piros és kék színek ráadásul a néhai MALÉV arculatát is megidézik. Ezekkel a színek ugyanakkor nemcsak a fotelekről köszönnek vissza, mivel az oldalfalakon, a kalaptartókon is ilyen színű kárpitokat alkalmaztak. Természetesen a ’80-as évek jellemző technikája sem hiányozhat a buszból, ennek megfelelően hátul, valamint a műszerfalra is került egy-egy kazettás rádió (Philips és Videoton). A hangrendszerek egymástól függetlenül is kezelhetők voltak, azaz a sofőr, valamint a fedélzeten utazók is olyan zenét hallgathattak, ami a szívüknek kedves volt. Emellett nemcsak elöl, műszerfalon, hanem a kiszolgálószemélyzetnél is rendelkezésre állt egy-egy mikrofoncsatlakozó.

Persze alapvetően nem a szórakozásra tervezték ezt a buszt, sokkal inkább fontos tárgyalások, megbeszélések lebonyolítására. A megfelelő diszkréció érdekében az első ajtó mögé egy válaszfalat építettek be, középen peronajtóval, illetve a hátsó traktusban lévő vizesblokk is leválasztható volt az utastértől. A konvojban történő haladás érdekében pedig az Ikarust két külső villogóval is felszerelték, amelyeket elegáns módon nem a tetőre, hanem oldalra szerelték. Technikai szempontból viszont nem lógott ki a sorból ez az Ikarus 250-es, ennek megfelelően hajtásáról a jól bevált közvetlen befecskendezéses, hathengeres, soros elrendezésű, turbófeltöltéses Rába D 2156 MT6UT dízelmotor gondoskodott, ami 220 lóerős teljesítményre 820 newtonméteres maximális nyomaték leadására képes. A hangja egyébként lenyűgöző.

Túlzás nélkül állítható, hogy az LKK által megmentett autóbusz értéke felbecsülhetetlen, hiszen egyfelől mára igazi egyedi darabnak számít, másfelől pedig állapota miatt igazi szenzáció.

