Maximálisan 59 fő utazhat rajta, de ha van rajta fedélzeti WC, akkor is 55 fő helyet tud foglalni a fedélzetén. A legkevesebb ülőhely (53) annál a változatnál áll rendelkezésre, amelyiknél a második ajtóval szemben peront alakítottak ki a babakocsival közlekedő utasok számára. Szerencsére a padló alatti csomagtér méretét illetően sem kellett kompromisszumot hozniuk a mérnököknek, ennek köszönhetően ennek kapacitása is egyenértékű a dízeles változatokéval.

Svéd bázis

Mivel a jármű a Scania K 320-as alvázára épül, ezért a gázüzemű hajtáslánc teljes mértékben a svéd gyártó érdeme. A sűrített földgáz tárolása érdekében a tetőre 4 darab, összesen 750 kilogramm súlyú tartályt szereltek. Ezek együttes kapacitása eléri a 1260 litert, ami hozzávetőlegesen 500 kilométeres hatótávot tesz lehetővé az i4 CNG esetében. Szükség esetén tovább növelhető a tetőn lévő gáztartályok száma, így a jövendőbeli megrendelők akár ennél nagyobb hatótávra is szert tehetek az i4 CNG esetén.

A tető plusz terhelése ellenére is az autóbusz teljesíti a három évvel ezelőtt bevezetett szigorú, R66.02 borulásvédelmi szabványt, valamint a gázüzemű járművekre vonatkozó R110-es szabványt. Ennek köszönhetően az autóbuszt egész Európában lehet szervizelni, ami azért fontos, mert a gázüzemű járműveknél az üzemanyagrendszert bizonyos időközönként át kell vizsgálni biztonságtechnikai okokból.

Pisztolylövést is

Nem mellesleg ennek az egységes nemzetközi szabványnak köszönhetően a CNG-üzemű járművek nagynyomású gáztartályainak olyan extrém körülményeket is el kell viselniük, mint például a közvetlen tűz, tartósan zord időjárás, vagy éppen egy pisztolylövedék. A biztonságos üzemeltetés kulcskérdés a CNG-buszoknál, éppen ezért az Irizar lehetővé tette, hogy a sofőr a műszerfalon is nyomon követhesse a gáztartályokban uralkodó gázszintet, valamint az aktuális nyomást. Szükség esetén pedig beépített tűzoltórendszer gondoskodik a kritikus helyzetek elkerüléséről.

A sűrített földgázzal történő üzemeltetésnek köszönhetően az autóbusz 20-25 százalékkal kevesebb szén-dioxidot bocsájt ki a levegőbe működés közben. Nitrogén-dioxid kibocsátása viszont legalább 60 százalékkal alacsonyabb, rákkeltő szilárd részecskéket ugyanakkor szinte egyáltalán nem ereget a levegőbe. A gyártó szerint bár a dízelhez képest jelentkező üzemi hőmérséklet ellenére a gázüzemű i4-es zajkibocsátása 3-4 decibellel kisebb a gázolajjal működő változatokhoz képest. Ráadásul az utastérben keletkező vibráció is jóval alacsonyabb.

Az Irizar számításai szerint az i4 CNG akár 35 százalékkal gazdaságosabban üzemeltethető a gázolajjal hajtott társaihoz képest, függően attól, hogy éppen mekkora az árkülönbözet a CNG és a gázolaj között. A szervizelési költségei ugyanakkor a dízelbuszokéval megegyező nagyságrendet képviselnek.

Még több gázüzemű busz

Az Irizar hamarosan tovább bővíti a 12-15 méter hosszú gázüzemű autóbuszainak kínálatát. A tervek szerint az i4 Integral, mellett a városi utasszállításra tervezett i3le-nek is elkészül a CNG-motoros kiadása. Az Európa egyik legszebb turistabusza, az i6s, illetve az i6 cseppfolyósított földgáz (LNG) hajtással is elérhető lesz. Ebben az esetben akár 1000 kilométeres hatótávval is számolhatnak az üzemeltetők. A közös metszetnek az i4-es tekinthető, amely CNG és LNG verzióban egyaránt legördül majd az Ormaiztegi városában működő üzem gyártószalagjáról. Nagy valószínűséggel a spanyol cég ezzel az offenzívával már a dízelmotoros autóbuszok kivezetésére készül, ami jó eséllyel meg is fog történni ebben az évtizedben.

