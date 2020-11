Minden a tálaláson múlik: ezt az alapigazságot demonstrálja a Rezvani Tank, ami ugyan nem több kicicomázott, felizmosított Jeep Wranglernél, mégis elegen megvásárolták ahhoz, hogy a kaliforniai stúdió egy még arcátlanabb projektbe vágjon bele.

Ezúttal a Jeep Gladiator, a Wrangler platós rokona adta az alapot, viszont hátul megkettőzték a tengelyek számát. Ez értelemszerűen a rakfelület megnyújtásával is járt, hajszál híján 244 centiméter hosszúságú tárgyak is elférnek hátul. A választhatóan kettő-, négy- vagy hatkerék-hajtású Hercules stílusa megegyezik a Tankéval, ahogy az is, hogy a Jeep (és társmárkái) kínálatából többféle motort is választhat az ügyfél.