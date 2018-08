Amikor a Dodge mérnökei megépítették a 707 lóerős Hellcat motort, sportautókban gondolkodtak, de végtére is egy robusztus luxusterepjáróban is elkél a teljesítmény, hát miért is ne: a Rezvani páncélozott behemótját a legendás kompresszoros 6.4 V8 hajtja.

Ez azonban semmi: a Jeep Wrangler alapjaira épülő, eddig egy mezei 500 lóerős blokkal kínált Rezvani Tank másik újdonsága a Military Edition, ami tökéletes üldözési mániában szenvedő, vagy ténylegesen életveszélyben lévő milliomosok számára.