Úgy tűnik, nem alaptalanok azok a hangok, amelyek bizonyos felhasználási területeken az elektromos hajtásra átmenetként tekintenek a dízel és az üzemanyagcellás megoldások között. A Volvo Trucks szerint a távolsági fuvarozás igényeinek megfelelően a közeljövőben megjelenhetnek azok az üzemanyagcellás nyerges vontatók, amelyek jóval nagyobb hatótávval fognak rendelkezni az akkumulátortechnológiás változatoknál. (Ilyenen a Mercedes-Benz is dolgozik, elviekben már van is egy prototípusuk).

Az új elektromos Volvo teherautók 2021-től lesznek rendelhetőek, ami azt jelenti, hogy a svéd gyártó palettáján már nem csak csak disztribúciós, valamint hulladékszállítási feladatokra alkalmazható teherjáművek (FE és FL) , hanem a regionális áruszállításra, illetve a városi építkezéseken is használható akkumulátoros teherautók is megtalálhatók lesznek. A jövő évben ugyanakkor még csak az elektromos FH, FM és FMX értékesítése kezdődik el, a sorozatgyártásra egészen 2022-ig várni kell. A korábban említett FE Electric és FL Electric gyártása ugyanakkor már tavaly elindult. Az észak-amerikai piacra pedig december 3-án kezdik el gyártani a Volvo VNR Electric csőrős nyerges vontatót.

A Volvo Trucks jövő évtől nehéz kategóriás elektromos teherautókkal bővíti kínálat – tájékoztatta a hazai forgalmazó a Vezesst. A FH, FM, valamint az építőipar számára fejlesztett FMX akkumulátortechnológiás változatainak tesztelése jelenleg is zajlik. Ezen modellek legnagyobb szerelvénytömege 44 tonna lesz, ennek köszönhetően ezek a járművek jóval több árut és rakomány képesek elszállítani zaj- és füstmentesen. Az elérhető hatótáv az akkumulátor kapacitástól függően akár 300 kilométer is lehet.

A Volvo Trucks célja, hogy már 2020-as évek második felében hidrogénes üzemanyagcellákkal működő elektromos teherautókat kezdjen értékesíteni. Kínálatát pedig 2040-re teljes mértékben fosszilis üzemanyagoktól mentessé kívánja tenni. „A fuvarozás éghajlatra gyakorolt hatásainak csökkentése érdekében át kell térnünk a fosszilis üzemanyagokról az olyan alternatívákra, mint az elektromosság. De ennek a váltásnak a feltételei, és következésképpen az átmenet üteme drámaian eltérő lehet a különböző piacok között. Sok mindentől függ, például a pénzügyi ösztönzőktől, a töltési infrastruktúrához való hozzáféréstől és a szállítási műveletek típusától” – hívta fel a figyelmet Roger Alm, a Volvo Trucks alelnöke.

A márka úgy számol, hogy a fuvarozók szakaszosan fognak átállni az elektromos működésre Európában. Vagyis sokuknál lesz egy átmeneti időszak, amikor különböző üzemanyaggal működő, vegyes teherautó-flottájuk lesz. Éppen ezért a teherautóit is úgy fejleszti a Volvo, hogy azok alváza a belső égésű motorok (dízel és földgáz) mellett az elektromos hajtás fogadására is alkalmas legyen. Érdekesség, hogy az elektromos Volvo teherautók fejlesztésén egy svájci cég, a Designwerk is dolgozik egy ideje. Ennek köszönhetően van már akkumulátortechnológiás nyergesük és betonmixerük is. Igaz, ezek még az előző generációs Volvo teherautócsalád elemeiből építkeznek.

