Németország után Norvégia is szigorítja a téli gumira vonatkozó szabályozást – szúrta ki a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete (MKFE). Az új rendelkezés szerint ezentúl a 3,5 tonnánál nehezebb teherjárművek esetében a kormányzott és a hajtott tengelyekre is olyan téli gumiabroncsokat kell alkalmazni, amelyeken a “három hegycsúcs, hópehely” (3 PMSF) jelölés szerepel. A pótkocsikon ugyanakkor a sár- és hótűrő, M+S jelölésű gumiabroncsokat is elfogadják téli gumiként.

Az új szabályozás ebben a szezonban, november 15-étől kezdve lép életbe. Ha valakinek nincs 3PMSF jelölésű gumiabroncs a hajtott és a kormányzott tengelyen, akkor a norvég rendőrök komoly pénzbírságot szabhatnak ki. A 7,5 tonna alatt teherjárműveknél a büntetés mértéke 1000 norvég korona, vagyis átszámítva kb. 33 ezer forint, míg a 7,5 tonna feletti teherjárműveknél ennek a duplája, vagyis körülbelül 2000 korona, azaz 67 ezer forint is lehet.

A teherautóknál a gumiabroncsok profilmélységével kapcsolatos előírások továbbra is érvényben vannak, ennek megfelelően az ország északi részén fekvő Nordland és Troms og Finnmark megyékben az abroncsok mintázati mélysége nem lehet kisebb 5 milliméternél.

Norvégia északi részén a tél zord és sötét. Gyakran hónapokig fel sem jön a Nap, emiatt az ott dolgozó fuvarozókra komoly megpróbáltatások várnak. Nem csoda, ha a világ egyik legnépszerűbb kamionmentős sorozatát (Jeges Pokol Norvégiában) is ebben az országban forgatták.

