A jubileumi teherautó egy négydarabos flotta része, és elsősorban üzemanyag-szállításra fogják használni Ausztráliában. A leylandi gyártóüzemben a nyolcvanas évek végétől kezdve készítenek DAF márkájú haszonjárműveket. Napjainkban a Leyland Trucks építi a piacvezető DAF LF, CF és XF alvázak teljes választékát minden konfigurációban.

A gyártósorról legördülő CF és XF tehergépkocsik többsége jobbkormányos piacokra, például az Egyesült Királyságba és Ausztráliába készül. Ugyanakkor balkormányos járműveket is készítenek, hiszen tavaly összesen 51 országba exportáltak. Az üzem nemrégiben megkapta a rangos “Queen’s Award for Enterprise 2020” díjat annak elismeréseként, hogy az elmúlt három évben csaknem 50%-kal növelte az exportját. A brit uralkodó, II. Erzsébet királynő elismerését reprezentáló díj érdekessége, hogy az, aki ilyen elismerésben részesül, automatikusan részt vehet egy, a királynő által rendezett fogadáson is.

Bár a Leyland Trucks jelenleg 100 százalékig az amerikai-holland vegyesvállalat, a PACCAR tulajdonában van, a britek nagy becsben tartják a gyárat. A Lancashire-ben található gyárban tavaly 19 500 teherautót szereltek össze és ennek a mennyiségnek a nagyobb része a szigetországban talált gazdára.