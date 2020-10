Egy litván kamionos borult fel a franciaországi 151-es országúton néhány napja. A baleset annyira szerencsétlen pozícióban ért véget a sofőr számára, hogy a biztonsági öv valahogy rátekeredett a nyakára, és nem kapott levegőt.

Hatalmas szerencséje volt azonban a sofőrnek, ugyanis egy, épp mögötte érkező kollégája, Cătalin Firu azonnal eltorlaszolta az utat a kamionjával, kiszállt, és a baleset helyszínéhez rohant – írja a Maszol.

A romániai származású sofőr benézett a felborult nyerges fülkéjébe, és látta, hogy a biztonsági öv kollégája nyaka köré tekeredett, a fulladozó férfi pedig a levegőben lóg. Közben a helyszínre sietett több francia sofőr is, akik arra kérték, ne avatkozzon be, várja meg a hatóságok érkezését. Firu azonban gondolkodás nélkül elvágta a biztonsági övet, megmentve ezzel a férfi életét, amit később a francia hatóságok is megerősítettek.