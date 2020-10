India hatalmas belső piacán tucatjával élnek meg viszonylag nagy motorkerékpár-gyártók. Ilyen a Hero Moto Corp is, amely 34 év alatt 90 millió motorizált kétkerekűt szabadított a gigantikus ország útjaira. Ezek egyike az Xtreme 200R, amelynek neve valami sportosat, dinamikusat sejtet, de az ötödliteres, olajhűtéses, egyhengeres blokk 18 lóereje és 16,5 Nm nyomatéka azért nem teszi versenymotorrá.

Ebből a sporttúra-motorocskából építettek most speciális oldalkocsis szerkezetet, de nem ám akármilyet. A magas oldalkocsi gyomrában orvosi felszerelések férnek el (elsősegély-doboz, O2-palack, tűzoltó berendezés), tetején pedig egy teljes méretű hordágyat alakítottak ki, sőt, még árnyékolót is szereltek fölé. Természetesen megkülönböztető jelzést és hangosbeszélőt is kapott a motor.

A cég eddig huszonkilenc hasonló szerkezetet épített és adott át különböző tartományok mentőszolgálatainak, akik – bár bíztunk benne, hogy nem így van – bizony ezekkel szállítják a sürgős covidos eseteket a kórházba.