De a kollekció nem szent és sérthetetlen, ha valakinek alkatrészre vagy egy komplett gépre van szüksége, készségesen áruba bocsájtja a keresett darabot. Küldött már alkatrészeket Litvániába, Malajziába, Marokkóba, Ciprusra, Új-Zélandra és Thaiföldre is. A hatalmas gyűjtemény a farmja melletti földterületen helyezkedik el, és akkora a kiterjedése, hogy még a Google térképen is simán látható műhold nézetben, tisztes távolságból is.

Az első példány egy MF 500 típusú kombájn volt, amit akkor szerzett be, mikor kezdett beindulni az üzlet, és egyre több megművelendő földhöz jutott hozzá. 66 éves feleségével 1968 óta élnek ezen a farmon. Most már szinte csak a mezőgazdasági gépek alkatrészeinek eladásából származik a család bevétele.

