A Souma Six autóbuszok a világ legmodernebb buszai voltak abban az időben. A lengyel főváros számára gyártott változatok pedig fényűzőbbek voltak a párizsiaknál. Eddig aki második világháború előtt közlekedő varsói Souma Six autóbuszokra volt kíváncsi, annak csak a’30-as évekből fennmaradt dokumentumfilmek szolgálhattak munícióként. A második világégést mindössze három darab Souma élte túl, amelyeket végül 1949-ben leselejteztek. Sajnálatos módon egyetlen egy varsói példány sem maradt fenn az utókornak. Az MZA Warszawa ezért úgy döntött, hogy kerül, amibe kerül, előkerít egyet, hogy a ma élő varsóiak is átérezhessék a kezdeti idők hangulatát.

Mindez lehetővé tette, hogy varsói buszüzem fejlődése elinduljon a saját útján. Idővel az autóbuszok már nemcsak a belvárosban közlekedtek, hanem a külvárosokban is. A ’20-as évek végére a varsói buszflotta már 128 autóbuszból állt, amelyek között olyan márkák voltak fellelhetők, mint a Renault, Mercedes, valamint történetünk hőse, a Souma. A ’40-es évekre pedig már csaknem 400 darab autóbusz közlekedett a lengyel főváros útjain. Ezek fele fagáztüzelésű lengyel gyártmányú buszokból állt.

És valóban mindent meg is tettek ezért a célért. A közlekedési társaság szakemberei Hollandiában bukkantak rá erre a 88 éves példányra, amit Lengyelországba hozattak, ahol az ABcar Oldtimers szakemberei vették kezelésbe és újították fel teljesen a járműtörténeti ritkaságot. A renoválás alapjául a korabeli fotókon megőrzött varsói Souma Six buszok szolgáltak, amelyek első példányai 1928-ban álltak forgalomba a Visztula partján fekvő metropoliszban. A lengyel főváros összesen 45 Souma és Souma Six típusú autóbuszt vásárolt, így az MZA Warszawának bőven volt ismeretanyaga a korhű rekonstrukcióhoz.

Az oldtimerek és youngtimerek felújítására szakosodott műhely szerencsére részletesen dokumentálta a munkafolyamatot, amelynek állomásai a Facebook-profiljukon nyomon követhetők. Ezek alapján elmondható, hogy egészen szeptember elejéig lázas munka folyt, az autóbusz motorjának beröffentésére pedig két hónappal ezelőtt került sor. Akit érdekel a hangja, az ebben a YouTube-videóban meghallgathatja. Aki nem akarja ezért végignézni a több mint 40 perces videót, az a 37. percig tekerjen bele. Akkortájt hallható az “On zyje”, vagyis az “Él!” felkiáltás.

Przy okazji ostatecznego montażu ekipie towarzyszył fotograf Vito Sardone Photography, który uwiecznił bardzo ciekawe… Közzétette: ABcar Oldtimers – 2020. június 30., kedd

Tekintélyt parancsoló forma

A bordó Souma mágnesként vonzza a tekinteteket. A keskeny szélvédő, a magas és homorú motorháztető tekintélyt parancsoló hatást kelt. Mintha csak azt akarná mondani, hogy ezen a buszon nem akárkik utaznak. És valóban, az utastér sem hétköznapi. Kétoldalt kényelmes, párnázott bőrülések várják az utazni vágyókat, akik a hátsó peronnál kialakított, kétszárnyú tolóajtón keresztül léphetnek be az egyszerre világos és ódon utastérbe. Az acélalvázas, fakarosszériás jármű építési elve nem hazudtolja meg a korabeli elképzeléseket. Úgy is fogalmazhatnánk, hogy lényegében csúcsra járatja azokat.

Tank és buszgyártó egyszerre A Somua márkanév lényegében a Société d’outillage mécanique et d’usinage d’artillerie névből alkotott mozaikszó. A vállalatot 1914-ben alapították Párizs elővárosában, Saint-Ouen-sur-Seine-ben. Az első világháború idején leginkább tankok gyártásában jeleskedett, ez cég építette meg ugyanis Franciaország első tankját, a Schneider CA1-est. A ’30-as években viszont több dízelmotorral szerelt teherautó-modellt mutatott be a 10-13 tonna közötti kategóriában. Mindamellett 5-8 tonnáig terjedő benzinmotoros teherautókat is piacra dobtak. A második világháborúban ugyancsak kivették a részüket a haderőfejlesztésből a 20 tonnás Somua S35 és S40 sorozatgyártásával. Ugyan a cég kezdettől fogva gyártott autóbuszokat, igazából ezen a téren csak az ’50-es évektől kezdve vált jelentősebb tényezővé a párizsi közlekedési vállalat megrendeléseinek köszönhetően. A vállalatot 1955-ben beolvasztották a Saviembe.

A ’20-as években az egyszintes autóbuszok általában a motorra épített, félig nyitott vezetőállással és a hátsó peronról megközelíthető utastérrel rendelkeztek. Míg a legtöbb autóbusz zárt és – oldalajtók hiányában – komfortos utasteret biztosított az utazni vágyók számára, addig a sofőröket általában egy tető és jobb esetben egy üveglap védte az időjárási viszontagságok elől. Példának okáért az 1925-30 között gyártott londoni AEC S-Type-on sem szélvédő, sem pedig érdemi védelmet nyújtó vezetőfülke nem volt.

A Souma Six ezen a téren tehát legalább egy árnyalatnyival többet kínált a sofőrök számára, hiszen olyan tágas vezetőfülkével rendelkezett, hogy még a sofőr mellé is jutott egy bőrülés. Ráadásul mindkét oldalt magas, üveg nélküli ajtók védték a gépjárművezetőt a menetszéltől. Párizsban mégsem a Souma, hanem a Renault PN széria vált népszerűvé a ’20-as évek végén. Talán a véletlen műve, de a két autóbusz homlokfala némileg hasonlít is egymásra.

“Premierjárat”

A Souma Six az Európai Mobilitási Héthez kapcsolódóan visszatért Varsó útjaira. Az autómentes nap alkalmából ma újra utazhatnak vele a szerencsések, mégpedig azon az “A” vonalon, amelyen a második világháború előtt először közlekedtek ilyen gyártmányok. Az MZA Warszawa a közösségi profilján különleges játékot is hirdetett a Souma buszok kapcsán, amelynek keretében hat követő jogosultságot nyerhetett a csütörtök esti Souma különjáratra is.

