A harmadik “X” szép eredmény, még akkor is, ha most az utazási korlátozások és határlezárások miatt csak hazánk fiai tudtak részt venni a lazításon. Ennek ellenére látványos King of the Road-okból ezúttal sem volt hiány. (A szebbnél-szebb gépekért kattints a lenti képre, hogy megnyíljon a galéria.)

A Stralis Hotel meglehetősen látványos díszítést kapott.

A rendezvény péntek este, a kamionos felvonulással kezdődött, ami az idei korlátozások miatt egyrészt más útvonalon haladt, másrészt pedig értelemszerűen rövidebb is volt az eddigiekhez képest. Szombaton az egyik leglátványosabb program a “terepügyességi verseny” volt, ami az országúti nyerges vontatók és teherautók számára jelentett némi kihívást, hiszen az eredetileg aszfaltra tervezett két-, illetve háromtengelyes nagyvasaknak a kemping előtt kialakított, füves-földes pályán kellett bizonyítaniuk. A szlalomozásra épülő pályán két rivális mérkőzhetett meg egymással és a versenyt az nyerte, aki gyorsabban teljesítette a feladatot. Hogy néz ki mindez a gyakorlatban? A lenti rövid videóból kiderül:

Szegeden a 30. Nemzetközi Kamionos Találkozón megkezdődtek a terepügyességi versenyek. A versenyzők párban mennek, az győz, aki a leggyorsabban teljesíti a pályát. Közzétette: King Of The Road – 2020. szeptember 19., szombat

A terepes ügyességi verseny mellett a részt vevők többek között szkander-, sörivó-, és kamionhúzóversenyeken mérkőzhettek meg egymással. A köztes időben pedig lehetőség nyílt egy kicsit kiélvezni a vénasszonyok nyarát bográcsozás, vagy piknikezés közben. Egy kis időre pedig még az ismert vlogger-kamionos, st22lacika is tiszteletét tette. A találkozó vasárnap a kamionos gyorsulási versennyel zárult volna, azonban Szeged városa nem engedélyezte végül ezt a számot, ezért ez a szám elmarad. A döntés azért furcsa, mert nem került volna sor driftre, vagy gumiégetésre.

