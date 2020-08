Olvass tovább

Az utastér és a karosszéria is azt az érzést kelti, mintha most gördült volna le ez a Pickup a gyártósorról. A színvilágot alapvetően a piros és fekete színek határozzák meg, belül is ez a kombináció dominál, még a kiegészítőknél is. A platót pedig vadonatúj tölgyfa deszkákkal rázták gatyába, amiket rozsdamentes acélsínekkel rögzítetettek.

Ezek ellentétje a műszerfal, ami még mindig a ’40-es éveket idézi: az aktuális sebesség mellett „csak” a megtett mérföldek számáról, a hűtőfolyadék hőmérsékletéről, az akkumulátor töltöttségéről, valamint az olajnyomsáról tájékoztat minket. Se felesleges gombok, se információzuhatag, semmi cicoma, csak ami szükséges.

Az aktuális óraállás 64 ezer mérföldet, azaz alig több mint 100 ezer kilométert mutat (a cikkben szereplő kép valószínűleg még korábban készült – szerk.), de miután nem digitális egységről van szó, elképzelhető, hogy ennek a többszörösét tették már meg ezzel az autóval.

Ennek ellenére ritka kincsről beszélünk, ami a napokban közel 10 millió forintért cserélt gazdát az egyik aukciós oldalon.