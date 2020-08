A spanyol tulajdonú Prosegur-csoport évente 550 milliárd eurónak megfelelő értéket (főként pénzt) szállít, éppen ezért nagy tapasztalattal rendelkezik a pénzszállító járművek terén. A társaság Németországban is jelen van, és a potsdami telephelyére nemrég egy, a világon még egyedülállónak számító sárga furgon gurult be. A vállalat új szerzeménye, az MAN TGE 3.140 típusú furgon tisztán elektromos hajtással rendelkezik, ennek köszönhetően ez a világ első, sorozatgyártásban készülő akkumulátortechnológiás pénzszállítója.

Rögtön meg is jegyezhetnénk, hogy itt két dolog mond ellent egymásnak, hiszen egy páncélozott jármű nehezebb, mint egy polgári változat, akkor hogy jön mégis képbe az elektromos hajtás? Nos, mindez kihívás elé állította a Stoof Internationalt, a felépítmény gyártóját, amelynek extra könnyű anyagokat kellett alkalmaznia a raktér kialakításánál. Közben persze arra is figyelnie kellett, hogy jármű páncélzata teljesíteni tudja a FB-3-as golyóálló szintet a benn ülők biztonsága érdekében. A kihívást végül sikerült teljesíteni, és a jármű önsúlya most 3150 kilogramm körül van. Az első traktusban három főnek van hely a vezetővel együtt.

MAN eTGE Az MAN eTGE lényegében a VW e-Crafter ikertestévre. Hajtáslánca az e-Golfból származik: 136 lóerős (100 kW) villanymotorral és 36 kWh teljesítményű akkumulátorcsomaggal készül. Immár Magyarországon is van ebből a típusból, a Foxpost nemrég forgalomba helyezett egy MAN eTGE-t

Persze joggal merül fel a kérdés, hogy elegendő lehet-e egy pénzszállító autónak az e-hajtáslánc által nyújtott hatótáv? A Prosegur több mint 900 pénzszállító járművet használ, amelyek átlagosan 60-70 kilométert tesznek meg naponta, éppen ezért az MAN 120-130 kilométeres (WLTP-szabány szerint 115 km) hatótávja elengedő lehet városi üzemeltetési körülmények mellett, így nem kell attól félni, hogy a pénzszállító furgon esetleg pont egy rosszabb közbiztonsággal rendelkező kerületben adja meg magát.

Fontos szempont az is, hogy a sofőr számára olyan vezetésbiztonsági rendszerek állnak rendelkezésre, mint a holttérfigyelő, a tolatókamera, a tempomat, valamint a városi vészfékasszisztens. A Prosegur egyelőre tesztelésre vette át az eTGE-t, de ha beválik, akkor több ilyen elektromos pénzszállítót fog forgalomba helyezni a jövőben.

Kövess minket a Facebook-on!