Alexander Imnadze Baldini dizájner szeretné, ha a koronavírus miatt nem lógatnánk folyton a fejünket, hanem tekintetünket az égre emelnénk. Mondjuk azért, hogy elképzeljük, milyen furgonokkal fognak közlekedni a jövő asztronautái a bázis és az űrhajójuk között, legyen szó a Földről, a Marsról, vagy bármilyen más bolygóról. A dizánjer magához ragadta a kezdeményezést és olyan koncepció furgont rajzolt, aminél egyelőre nem létezik menőbb. Már legalább is, ha a asztronauta furgonokról van szó.

A háromtengelyes jármű széles és alacsony karosszériát kapott, hogy bírja az erős földi vagy marsi szeleket. Elölről kicsit a Nikola Motor One nyerges vontatóra hasonlít, de remélhetőleg ezért Trevor Miltonék nem fogják beperelni Baldinit úgy, ahogyan azt a Teslával tették. Az Astrovanre keresztelt jármű mindkét oldalán 1-1 hatalmas ajtó van, ami elég széles ahhoz, hogy ki-be tudjanak szállni a szkafanderes alakok.

A NASA furgon hátfala sem kevésbé menő, még nagy ablak is van rajta, hogyha valamiért megadná magát a tolatókamera, akkor legalább a sofőr hátra is tudjon vizslatni, nehogy nekimenjen tolatáskor egy értékes marsi kőzetnek. Természetesen nemcsak a Földön, hanem a Marson is fontos a takarékos, megfelelő fényerőt biztosító fényszóró, ezért az Astrovannak elől-hátul LED-es lámpái vannak.

Sajnos az Astrovanból aligha lesz valóság, mert ezt a munkát nem a NASA rendelte meg, de mégis figyelemre méltó, milyen részletességgel álmodta meg a tervező a jövő űrhajósait szállító furgonját. Úgy tűnik, nagyon érdekli a téma, mivel legutóbb júniusban villantott egy Marsra szánt kamiont, SpaceTruck néven. Reméljük tehát nem az Astrovan volt az utolsó, űrhajózással kapcsolatos munkája.

