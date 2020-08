A TerraVis fotovoltatikus napelemrendszer könnyen és egyszerűen telepíthető a pickup platójára. Igazából még helyet sem vesz el, hiszen alatta továbbra is megmarad a hasznos felület, ugyanúgy, mintha zárt platóval rendelné meg valaki a pickupot. Működés közben a TerraVis villamos egyenáramot termel, ami az áramátalakító berendezés, vagyis az inverter segítségével egyszerűen eltárolható a platón lévő akkumulátorokban. A cserélhető energiatároló egységek aztán felhasználhatók különböző készülékek üzemeltetésére egy kempingben vagy egy építkezésen.

Olvass tovább

A cég közlése szerint jelenleg is dolgoznak azon, hogy ezek az utólagosan telepíthető napelemek kompatibilisek legyenek a Tesla Cybertruckkal, a Riviannal, a Bollingerrel, valamint a Ford és General Motors közelgő elektromos pickupjaival. Az elektromos pickupok esetében ráadásul akár hatótáv növelőként is lehet majd a napelemeket használni és ily módon akár napi 5 kWh elektromos áramot is meg lehet termelni ezzel a megoldással, ami akár 22 kilométerrel növelhető meg az elektromos pickupok esetében a hatótáv.

Persze, ne szaladjunk ennyire előre, először nézzük meg, mennyire tud elterjedni a konvencionális pickupok esetében ez a megoldás. Árat egyelőre nem közöltek, de ha versenyképes összegért adják majd, akkor bizony sok mindenkiből kibújhat a MacGyver, hogy tüstént szerezzen egy ilyet magának.

Kövess minket a Facebook-on!