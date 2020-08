Az eredeti menetrendhez képest több hónapos csúszással, de végre elkezdődhet jövő hétvégén a Kamion Európa-bajnokság – közölte a versenyt lebonyolító Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA). Az idei szezonra 16 pilóta nevezett, akik összesen 6 versenyhelyszínen léphetnek oda a gáznak az Európa-bajnoki címért folytatott küzdelemben. Természetesen köztük van az idén csapatot és versenykamiont is váltó, kétszeres Európa-bajnok Kiss Norbi is.

Az idei szezont illetően nagy kérdés, hogy sikerül-e megtörni a hatszoros Európa-bajnok Jochen Hahn dominanciáját, aki tavaly 13 futamgyőzelmet ért el. A német versenyző idén új, IVECO S-Way típusú versenykamionnal indul. A FIA ETRC legeredményesebb pilótája mellé idén fia, Lukas Hahn is csatlakozik, igaz ő egyelőre csak versenyről-versenyre fog nevezni, azaz nem biztos, hogy minden versenyhétvégén rajthoz áll majd a sorozatban.

Szeretnénk megköszönni a csapatoknak és a versenyzőknek a javaslataikat és a professzionalizmusukat. Nagyszerű azt látni, hogy ebben a szezonban is ilyen sok csapat elkötelezett a bajnokságunk iránt. A rajtrács nagyon ígéretesnek tűnik és biztosan láthatunk idén izgalmas küzdelmeket – jegyezte meg Wolf Werner, a nemzetközi promóter cég, az ETRA ügyvezető igazgatója.

A Kamion Európa-bajnokságban évről-évre induló rutinos versenyzők – Adam Lacko, Antonio Albacete, Steffi Halm, Sascha Lenz – mellett két fiatal versenyzővel bővül a pilóták száma. A 16 éves Aliyyah Koloc és a 19 éves Téo Calvet személyében két új versenyző csatlakozik a mezőnyhöz. Mindkét pilóta a cseh Buggyra Zero Mileage Racing csapatát erősíti. A sorozat legfiatalabb hölgy versenyzője Koloc idén azzal hívta fel magára a figyelmet, hogy 500 méteren repülő és álló rajtnál is sebességi világrekordot állított be a Buggyrával. Téo Calvet-nek a 2018-as és a 2019-es szezonban már volt egy-két ígéretes helyezése a Lion Truck Racing színeiben.