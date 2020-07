Pierre-Jules Boulanger 1936 nyarán vette kézhez azt a paksamétát, mely az ügyfelek igényeire mutatott rá Citroën. Ekkor derült ki, hogy egy 800 kg körüli kisebb furgonra többeknek szüksége volna, ezért nem késlekedtek és már 1937 őszén előállt a TUB (Traction Utilitaire Basse) első prototípusa. Két évvel később pedig beindult az alacsony padlós kisteherautó gyártása, melynek alapjait a Traction Avant adta.

Hogy a raktér a lehető legnagyobb legyen, ezért a kabint előre tolták, amennyire csak lehet és az elsőkerék-hajtás is adott volt. Ez különösen előnyös, hiszen így alacsonyabb lehet a padló (42 centiméterre a földtől), amivel nem csak a tér lett nagyobb (6 köbméter), hanem pakolni is jóval könnyebb a TUB-ot. Egyúttal ez volt az első tolóajtós furgon is.