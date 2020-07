1968-as bemutatkozása óta a Hilux újra meg újra bebizonyítja, hogy a Toyotának fontos ez a szegmens. Ezért hódíthatta meg a modell az Északi-sarkot és az Antarktiszt, tavaly pedig a Dakar-ralin is győzedelmeskedett. Idén új fejezet kezdődik a típus történetében, pénteken ugyanis bemutatkozott a Hilux legújabb, frissített változata Magyarországon is.

A Toyota formatervezői ugyan megőrizték az előző generáció lámpatesteinek szolid formáját, ám a jármű orrába beépítettek egy koporsó formájú merevítést, ami messziről nézve akár vadrácsra is emlékeztetheti az embert (hogy van-e ilyen funkciója azt nem tudni). Ettől viszont olyan nagy arca lett, hogy versenyre kelhet az észak-amerikai piacon forgalmazott Toyota Tundrával. Az új formatervet még jobban feldobják a szinte elmaradhatatlan LED-technológiás fényszórók és hátsó lámpák, a csiszolt felületű és feketére fényezett 18 colos könnyűfém keréktárcsák, valamint az új (“érzéki vörös II”, sötétkék és “oxid bronz”) karosszériaszínek.

De egy dolgot nem árt észben tartani: az új dizájn csak a dupla- és az extrakabinos változatnál jelenik meg, a szimpla kabinos maradt a régi.

Izmos hajtáslánc

Az, hogy a Toyota is elment a robusztus dizájn felé ebben a szegmensben, valahol érthető, hiszen meglehetősen maszkulin kategóriáról van szó. Másfelől pedig valahogyan ki kell fejezni a motorháztető alatt lakozó lóerőket. A jármű orrában az eddigieknél jóval erősebb, 2,8 literes, 204 lóerős dízelmotor dolgozik. Az 500 newtonméteres forgatónyomatékkal rendelkező dízelmotor erejét jól tükrözi, hogy álló helyzetből 10 másodperc alatt 100 km/órás tempóra gyorsítja fel a Hiluxot. Ez egészen pontosan 2,8 másodperces javulást jelent a korábbi 2,4 literes blokkhoz képest.

A nyomatékos motor étvágya ugyanakkor lehet visszafogott, a Toyota tájékoztatása szerint ugyanis “csak” 7,8 litert iszik százon. Szén-dioxid-kibocsátása viszont 21 grammal rosszabb kilométerenként (204 g/km). A nagyobb blokk az extrakabinos és a duplakabinos kivitelek esetében lesz kérhető. A motorhoz hatfokozatú manuális, vagy szintén hathangos automata sebességváltó csatlakozhat.

A Toyota az új Hiluxnál arra törekedett, hogy az off-road képességek mellett tovább finomítsák az országúti menetkényelmet. Ennek érdekében módosították a futóművet és a szervokormányt is. A felfüggesztésben elöl és hátul is már áthangolt lengéscsillapítók vannak. Mindamellett új formájú laprugókat építettek be és áttervezték a bekötési pontokat is, így simább lett a rugózás és a kátyúk okozta ütések kevésbé érezhetők az utastérben. Legalábbis a Toyota szerint, mert ahogy említettük, a tesztút még várat magára, hogy elmondhassuk a saját tapasztalatainkat.

Fontos fejlesztés ugyanakkor, hogy a modell 1 tonnás teherbírása és 3,5 tonnás vontatóképessége ezentúl minden összkerékhajtású kivitelnél (szimpla-, extra- és duplakabinos) rendelkezésre áll. A kötelező vezetésbiztonsági rendszerek (vészfékasszisztens, sávelhagyásra figyelmeztetés, táblafelismerő) mellett hegymeneti elindulást segítő, lejtmeneti asszisztenssel, vontatmánystabilitás-vezérlővel, járműstabilitás-vezérlővel, valamint kipörgésgátlóval is választató az új Hilux.

Modernebb utastér

Az utastér leglátványosabb újítása az új műszeregység, valamint a multimedia-rendszer 8 colos képernyője, amelyet mechanikus gombokkal láttak el. A rendszer továbbfejlesztett, gyorsabb szoftvert kapott, így képernyője sebesebben reagál. A multimedia-rendszerhez emellett Apple és Android rendszerű okostelefonok problémamentesen csatlakoztathatók.

A Hilux extra listája meglehetősen bőséges és olyan tételeket találunk rajta, mint a kulcs nélküli indítás, a műholdas navigáció, az automatikus klímarendszer, az első-hátsó parkolássegítő szenzor, valamint a 9 hangszórós JBL hangrendszer, ami 800 wattos, 8 csatornás erősítőt és CLARi-Fi technológiát is kínál. Ebből is látszik, hogy sokan nem munkagépnek veszik, de az útkörülmények megkövetelik a pickupot. A leendő tulajdonosok emellett műanyag bukócsövet, motoros mozgatású alumínium platótakaró rolót, platóhátfalzárat, kemény tetőt, vagy a platóba épített 12 voltos csatlakozót is rendelhetnek a Hiluxhoz.

Hiánypótlás

A Hilxnak eddig nem volt kifejezetten hobbiautós (“leisure”) változata, ezért a Toyota bevezette az Invincible felszereltségi szintet, ami az extrakabinos és a duplakabinos változatoknál érhető el. Ennél a felszereltségnél exkluzív hűtőrács és lökhárító, kartervédő, sárvédő-szélesítés is van, a külső kilincseket, a keréktárcsát és a platóhátfalat pedig egyedi dizájnnal dobták fel.

Ami az utastér kialakítását illeti, az Invincible változat alapja a High felszereltség, amit exkluzív műszeregység, illetve fekete metálfényezésű és feketére krómozott betétek egészítenek ki, de még az intelligens kulcs kialakítása is egyedi. A duplakabinos kivitelben kék LED-csík világítja meg az első és hátsó ajtókárpitokat, és a különleges enteriőrt kéttónusú, perforált bőr üléskárpitok teszik teljessé.

Aki nem akarja a legmagasabb felszereltségi szinttel megvenni a Hiluxot, az még mindig választhat az Executive Leather, Executive, Active, Live és Workhorse szintek közül. Ezek nagyjából az utastér felszereltsége és a külső csicsa terén térnek el egymástól. A színes multimédia-rendszer kijelző és az automataváltó csak az Active felszereltségnél jelenik meg először.

Kelendőbb, mint tavaly

A Toyota Hiluxból tavaly mintegy 38 000 darab talált gazdára Európában, ebből mintegy 1300 darab hazánkban kelt el. Míg tavaly a Hilux 30%-os szegmensrészesedéssel végzett a kategória második legnépszerűbb autójaként, addig az idei év első félévében 35%-ra növelte részesedését, ezzel éppen csak lemaradt az első helyről. Minden esély megvan tehát, hogy a nagyobb teljesítményű erőforrással is rendelhető új generáció érkezésével a Hilux hazánkban is visszaszerzi hagyományos piacvezető pozícióját. Az árak azonban még nem ismertek, azok közzétételét nyár végére ígérte a forgalmazó.

