Jacques Swaters először az 1951-es Forma-1-es Német Nagydíjon állt rajthoz a mezőnnyel egy Talbot-Lago T26C-vel, két évvel később már Ferrarival is versenyzett. A nagydíjakon a legjobb helyezése egy hetedik pozíció volt, de más versenyeken – mint például a rettegett AVUS pályán tartott futamon – szép eredményt ért el. A versenyzés után csapatvezető lett és 1965-ben, Le Mans-ban egészen közel került a győzelemhez.

Miután visszavonult a versenyzéstől, autókereskedőként folytatta karrierjét. A motorsport kapcsán jó kapcsolatot ápolt a Ferrarival és a Benelux államokban meg is kapta az importőri címet. Egyszer Enzo Ferrari asszisztense kérte meg, hogy keresse meg a belga vámon elkeveredett egyik autót.

Kapcsolatuk annyira jó volt, hogy 1992-ben az új Ferrari 456-ot is a Garage Francorchamps-ban mutatták be, a remek partnerséget a Swatersről elnevezett kék árnyalat is bizonyítja. Swaters rendkívül sikeres Ferrari kereskedő volt, ezért Enzo személyes ajándékokkal is meglepte.