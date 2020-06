Az új Ural Next teherautó Közép-Európában ritkaságnak számít, bár Csehországban van forgalmazója. A páncélozott, rakéta indítós még inkább. Utóbbit ugyanis nemrég mutatták be és egyelőre olyan keveset lehet tudni róla, hogy még mindenki csak találgatja, mit tudhat. Az Armyrecognition.com fedezte fel, hogy a Győzelmi Nap “próba” felvonulásán részt vett egy háromtengelyes katonai Ural is.

A szakportál és a RussianDefence.com információi szerint mindez nem más, mint az új TOS-2 “Tosochka” rakétakilövő szállítójárműve. Elődjét, a TOS-1-es rakétakilövő rendszert a 80-as évek elején mutatták be és akkor még T72-es tankokra szerelték fel ezeket a speciális platformokat. Akkor a rakéták hatótávolsága 500-3900 méter között mozgott, a TOS-1A rendszer 2003-as megjelenésével viszont már jóval nagyobb, mintegy hat kilométeres hatótávolságot sikerült elérni. Ennek lehet az utódja a TOS-2-es, aminek szállítására kimagaslóan jó terepjáró képességekkel rendelkező orosz teherautót választották.

A jármű az Ural-63706-0120 alvázra épül, amire gyakorlatilag bármilyen felépítmény építhető. A járművet a legénység védelme érdekében páncélozott fülkével szerelték fel, emiatt csak a jármű orr-része őrizhette meg az Ural off-road teherautók jellegzetes megjelenését. A fülke mögött kapott helyet a rakétakilövő állomás, amely magában foglalja a rakétakilövő állomásként szolgáló konténert is. Ebben három sorban, soronként nyolc rakétacső van, amelyek felbocsátását thermonyomásos gyújtótöltetek teszik lehetővé.

A képek tanulsága szerint a próba felvonuláson több ilyen TOS-2 “Tosochka” rakétakilövővel felszerelt Ural is részt vett, így több mint valószínű, hogy a jövőben több ilyen páncélos Ural lesz rendszeresítve az orosz hadseregben. A Győzelmi Napi felvonulást egyébként holnap tartják Moszkvában a Vörös téren, így tisztelegve a Szovjetunió 75 évvel ezelőtti világháborús győzelme előtt.