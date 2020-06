Európában jellemzően kevés az alvázas konstrukciójú szabadidőjármű, Észak-Amerikában és Ázsiában viszont van piaca a személyautós kényelmi funkciókat alapvetően primitív strapabíró alapokkal kombináló félszerzeteknek. Ilyen a Toyota Fortuner is, a platós Hilux kikupálódott testvére, amely három üléssoros utastérre cserélte a platót.

A 2015-ben bevezetett második generáció még messze van a modellváltástól (elődje 11 éven át volt szolgálatban), a frissítés azonban ráfért a típusra, ezért kapóra jött a Hilux megújulása: a Toyota a Fortunerbe is átvezette a platós kisteherautót érintő változásokat.

A legfontosabb újdonságként a 2,8 literes dízelmotor teljesítményét 177-ről 204 lóerőre, forgatónyomatékát 450-ről 500 Nm-re növelték. Ezzel együtt az autó a korábbi 2,8 helyett immár 3,1 tonnát tud vontatni, ugyanakkor a teljesítményt emelő megoldások – például a hatékonyabb motorhűtés – egy része az üzemanyag-fogyasztás mérsékléséhez is hozzájárult. Különösen szembeötlő a változás városi forgalomban, ahol a szabványos adatok szerint több mint 17 százalékkal csökkent a fogyasztás, és ezzel párhuzamosan a károsanyag-kibocsátás.

A megújult motort megjelenésében is jelzi a Fortuner: a hűtőrács nagyobb lett, az első lökhárító alsó fele kartervédő lemezt mintáz, karakteresebbek a ködfényszóró-keretek, a fényszórók pedig keskenyebbek lettek, és LED-es technológiát alkalmaznak. A legmagasabb felszereltségi szinten hátul is LED-es fényeket találunk. Az utastérben az eddigi 7 helyett 8 colos az érintőképernyő, vagy Apple CarPlay és Android Auto, de kérhető műholdas navigációs rendszer és digitális rádió is.