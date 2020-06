Az IVECO csőrös nyerges vontatója, a Startor üzemanyagcellás változatban születhet újjá. Mindez nem az olasz cégnek, hanem a Quantronnak köszönhető, amely megkavarta a koronavírus által okozott állóvizet az iparágban és bedobta a nagy hírt, miszerint már bárki leadhat előfoglalást a németek első hidrogéncellás nyerges vontatójára.

A dolog már csak azért is érdekes, mert a cég profilját eddig a buszok és teherautók számára fejlesztett elektromos hajtásláncok jelentették. Az ő nevükhöz köthető többek között a Karsan Atak villanyosítása is, de nemrég egy Mercedes-Benz Econic kukásautót is átépítettek elektromossá. Az éppen a gyártóüzemét építgető, nagy múltra visszatekintő vállalat tehát gyorsan felfedezte a piaci rést, mivel az európai haszonjármű gyártók még nem rendelkeznek szériaérett hidrogéncellás teherautóval. A Quantron érzi, akár le is körözheti őket, ha máshol nem is, akkor a német piacon biztosan, mert Németországban már 84 hidrogéntöltő állomás (forrás: h2.live) áll a felhasználók rendelkezésére.

Új üzemanyagcellás nyergesük – amelyről eddig csak egyetlen egy képet tettek közzé – az Energon ránézésre ismerős lehet, hiszen az IVECO Strator (Powerstar európai kiadása) fülkéjét és főegységeit használja, hajtáslánca ugyanakkor merőben eltér tőle. A 44 tonnára hitelesített nyerges hajtásáról egy 340 kW-os teljesítményű elektromotor gondoskodik, amely részben a 130 kW-os üzemanyagcellából, részben pedig a 110 kWh összteljesítményű lítium-vas-foszfát (LFP) akkumulátorról nyeri a működéshez szükséges energiát.