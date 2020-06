Arrival

Az Arrivalt 5 évvel ezelőtt hozták létre startupként, székhelye jelenleg az Egyesült Királyságban van. A társaságnak ugyanakkor már Németországban, Oroszországban, Hollandiában, Izraelben, Luxemburgban és az Egyesült Államokban is van leányvállalata. Az Arrival jelenleg több mint ezer főt foglalkoztat, fő profilja az elektromos haszonjárművek fejlesztése. A cég két évvel ezelőtt hívta fel magára a figyelmet, amikor megállapodott a brit Királyi Postával 3 darab elektromos csomagszállító forgalomba állításáról. A cég teljesítményére a Hyundai és a Kia is felfigyelt, ezért összesen 100 eurót milliót fektettek az Arrivalba (80-20%-ban) azzal a céllal, hogy sokcélú önvezető iránytaxikat fejlesszenek. Valószínű azonban, hogy a két távol-keleti konszern üzletet is lát abban, hogy az Arrivalnak összesen 10 ezer elektromos csomagszállító furgonra van rendelése az UPS-től. A járműveket 2020-24 között kell leszállítania a startupnak, ez pedig nem lenne lehetséges egy jelentős gyártási kapacitással és know-how-val rendelkező haszonjárműgyártó nélkül.