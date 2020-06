A líbiai változat mellett Dubai-ban (Egyesült Arab Emírségek) is kínáltak eladásra egy 6×4-es hajtásképletű, tartályos Rábát, amiben az archivált hirdetés szerint 595 426 km van. A jármű sorsa jelenleg ismeretlen, annyi bizonyos, hogy már kétszer is meghirdették, mindkét alkalommal más képpel. Külsőre kissé elhanyagolt állapotban van, leginkább hűtőrácsa és a lökhárítója indult rozsdásodásnak, vélhetően korábban szerzett sérülés miatt.

A Dubaiban lévő Rába tartályos kocsi egyike lehet annak a 20 darabos flottának, amelyet 1986-ban szállítottak le egy megállapodás keretében. A MÖGÜRT Kereskedelmi Vállalat akkoriban kizárólagos megállapodást kötött egy helyi céggel a Rába teherautók képviseletére, amely vállalta, hogy kialakít egy bemutató-, illetve szervizközpontot. Akkoriban abban bíztak, hogy az Egyesült Arab Emírségek a Rába bázispiacává válik. (Forrás: Somogyi Hírlap, 1986.09.02)

A fenti információ talán ad valami magyarázatot a koros Rába Egyesült Arab Emírségben történő felbukkanására, de mi a helyzet a cikk elején említett líbiai darabbal? Természetesen ezzel kapcsolatban hetekkel ezelőtt érdeklődtünk a magyar gyártónál, mint a lehető leghitelesebb forrásnál, de sajnos választ egyelőre még nem kaptunk.

Pénzes Tamás nevű olvasónk szerint viszont – aki Szabó Jánosra a Rába egykori vezető főkonstruktőrére hivatkozik – a Rába a ’80-as években Líbiába is szállított teherautókat. Nemcsak civil példányokat, hanem katonai változatokat is adtak el több száz darabos mennyiségben. Ők általában elég jól felszerelt változatokat rendeltek – jól mutatja a lenti kép is, hogy pl. Sütrak tetőklímával szerelték őket- , de sajnos nem mindig akartak fizetni, ezért volt rá példa, hogy egy szállítmányt a jugoszláviai kikötőből hozatott vissza a Rába egykori vezérigazgatója, Horváth Ede.

Közel-Keletre szánt Rábák a korabeli sajtóban “Több éves előkészítő munka eredményeként nagy jelentőségű szerződést írt alá a Mogürt Külkereskedelmi Vállalat szíriai partnerével, az Aftomachine-céggel. A megállapodás értéke több mint 33 millió dollár. A szerződés értelmében közel 500 Rába billenős teherautót, 140 Csepel tehergépkocsit és 100 Ikarus-autóbuszt szállít jövőre a magyar külkereskedelem a közel-keleti országba. Ezenkívül a Mogürt szerviz berendezéseket is exportál majd, és a magyar járművek zavartalan üzemeltetését a szíriai szakemberek kiképzésével is elősegíti. A mostani szerződéssel megteremtődött a két ország járműipara közötti hosszú távú együttműködés alapja, mivel jövőre első ízben jelennek meg a magyar járművek a szír utakon.” (Délmagyarország, 1981.12.19) “A magyar járműexport egyiptomi üzletkötéseinek másik jelentős fejleménye, hogy az idei év végére több mint 200 különféle Rába teherautó is járja a nílusi országot.” (Petőfi Népe, 1983.12.06) “Jellemző eladásainkat az élelmiszeripar biztosítja, de küldünk vegyi anyagot, Rába teherautót, nyergesvontatót, szivattyútelepeket, hidroglóbuszokat, vasúti kerékpárokat, betonacélt. Szemben a tavalyi 43 millió dolláros magyar kivitellel, a magyar piac csak 19 millió dollár értékű egyiptomi árut tudott felvenni.” ( Délmagyarország, 1984.05.04.)

Holland Rábák

Nemcsak arab, hanem holland üzemeltetésben lévő Rábákat is kínáltak eladásra nemrég. Egészen pontosan kettőt. Az egyiknek már lekerült a hirdetése, a másiké viszont még mindig él. A még most is eladó F22-es típusú, billentőplatós Rába egészen jó állapotban van. Talán túlzásnak hat, de úgy tűnik, így ahogy van, mehetne is a múzeumba. A Susterenből előkerült magyar teherautó fényezése ép, hűtőrácsa kissé hiányos és a márkanév, valamint a típusjelzés sincs már meg. Gyári tábláját viszont nem fotózták le, vagy legalább is nem töltötték fel a hirdetéshez.

Az 1989-ben gyártott teherautó fülkéje belül is gyári állapotú, de szüksége van egy tisztességes takarításra. Jelenlegi tulajdonosa 8 ezer euróért, vagyis átszámítva 2,7 millió forintért árulja néhány hete az F22-est és a jelek szerint nagyon el akarja adni, mert az egyik legnagyobb haszonjármű értékesítő oldalra, a Machino.com-ra is feltöltötte. Ez igazán méltányos ár egy kicsivel több mint 400 ezer kilométeres futásteljesítménnyel rendelkező magyar gyártású teherautóért, nemde?

Érdekesség, hogy korábban ugyanez a Susterenben lévő kereskedő egy másik billentőplatós Rábát is kínált eladásra. Az 1984-ben gyártott jármű sorsa ugyanakkor jelenleg kérdéses, hiszen már csak egy archivált hirdetés tanúskodik róla. Bár a Rába márkanév már rajta sem látható (csak a Turbo felirat), ezt a járművet is Rábaként hirdették meg. A korábban feltöltött fotó (fenti kép) szerint kifejezetten jó állapotnak örvend és őt sem hajtották szét, mivel alig van több benne 600 ezer kilométernél.

Bízunk benne, hogy a koros, ámde keveset futott Rábák jó kézbe kerülnek. Ezek a teherautók hirdetik ugyanis a magyar teherautó-gyártás virágkorát.