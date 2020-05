Az Európai Bizottság figyelmeztette Dániát, hogy módosítsa a kamionparkolók használatára vonatkozó 25 órás limitet. Mint ismeretes, ez az időkorlát 2018. január elseje óta van érvényben és mintegy 90 darab olyan létesítményre vonatkozik, amelyek a dán autópályák mellett találhatók.

Az érvényben lévő szabályozás miatt a kamionok 25 óránál többet nem parkolhatnak az ottani kamionparkolókban. Dánia ezért jelenleg nem teszi lehetővé a fuvarozók számára, hogy gépjárművezetőik kivehessék egyszerűsített 45 órás heti pihenőidejüket. És ez akkor is igaz, ha azt a szabályok betartásával, nem a kabinban, hanem mondjuk egy hotelben szeretnék eltölteni.

Dánia a kritikák ellenére ez ideáig nem változtatott a szabályokon, sőt ezzel párhuzamosan felemelte a heti pihenőidő kabinban történő eltöltésért járó bírságot. Ennek megfelelően egy sofőr 10 ezer dán koronás, vagyis átszámítva akár 468 ezer forintos büntetést is kaphat, míg a fuvarozó céget ennek a duplájára büntethetik. Mindamellett a dán kormány bevezette a kabotázs – tehát a külföldiek által Dániában vállalt – fuvarok regisztrációját, amelynek elmulasztását szintén súlyos bírsággal illetik.

Az Európai Bizottság szerint Dánia a kamionparkolókkal kapcsolatos gyakorlatával akadályokat gördít a szolgáltatások szabad áramlása elé, amit egyébként az Európai Parlament és Tanács közúti áruszállításra vonatkozó No 1072/2009 rendelete is biztosít. Álláspontjuk szerint a dán rendelkezés azért is problémás, mert a legtöbb külföldi szolgáltatónak nincs Dániában logisztikai központja, ezért nincs módjuk arra, hogy teljesíteni tudják az előírt vezetési és pihenőidők teljesítését.

Dániának most négy hónapja van arra, hogy módosítsa az erre vonatkozó törvényeket. Amennyiben nem teszi, abban az esetben az Európai Bírósághoz kerül az ügy, amely kötelezettségszegési eljárást indíthat Dániával szemben. Az EU lépése már csak azért is fontos, mert februárban a dán hatóságok azért büntették a külföldi kamionosokat, mert a fülkében töltötték el a pihenőidejüket.