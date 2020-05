Az első MAN elektromos városi autóbuszt a 2018-as IAA kiállításon mutatták be a nagyközönségnek. A hannoveri mustrán kiállított szóló Lion’s City 12E busz után evidens volt, hogy a német gyártó előbb-utóbb előrukkol a csuklós változattal is. Erre alig két évet kellett várni, az MAN ugyanis nemrég közzétett egy ‘”kedvcsinálót” az elektromos csuklósáról, amely már jóval több egy egyszerű látványtervnél.

Két hajtott tengely

Az újdonság 18 méter hosszú (innen a neve is “Lion’s City 18E) és összesen 120 fő szállítására alkalmas. Érdekessége, hogy három tengelye közül kettő hajtott, mivel a második és a harmadik hídnál is elhelyeztek 1-1 villanymotort. Ezek azokban nem kerékagymotorok, hanem kevésbé bonyolult felépítésű központi elektromotorok, amelyek az MAN szerint kisebb karbantartási igénnyel rendelkeznek, így a buszok teljes birtoklási költsége (TCO) is kedvezőbben alakulhat.