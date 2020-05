A Vivaróhoz hasonlóan ez a modell is kétféle – 50 kWh és 75 kWh összteljesítményű – akkumulátorral gördülhet le a gyártósorról. Így egy feltöltéssel maximum 230, vagy 330 kilométert tud megtenni. A jövendőbeli megrendelők ugyanakkor szinte tetszőlegesen választhatnak a hatótáv tekintetben, egyedül az XS-változatnál nem lesz elérhető a nagyobb kapacitású akkumulátor.

A testvérek közül a Vivarónak már bemutatkozott a null emissziós változata és úgy tűnik, hogy a Jumpy ugyanazt az elvet követi ezen a téren, amit az Opel is. Azaz már nem kísérletezésről van szó, hanem egy komplett elektromos kishaszonjármű kínálat bevezetéséről. Igaz, a Vivaró-e-vel szemben az ë-Jumpy csak zárt áruszállítós kivitelekben fog készülni, alváz-platós kivitelben nem. A jövendőbeli megrendelők háromféle – 4,6 (XS), 4,95 m (M) és 5,30 m (XL) – hosszúságban választhatják az ë-Jumpy-t.

Az 2016-ban bemutatott Jumpy-ból eddig 145 ezer példányt értékesített a Citroën és most elérkezettnek látta az időt az elektromos változat bemutatására. Mint ismeretes a Jumpy a Toyota Proace-szel, a Peugeot Experttel és az Opel Vivaróval közös alapokra épülő modell.

Bár az EMP2-es platformnak köszönhetően az akkumulátor csomag nem vesz el helyet a hasznos raktérből, az akkumulátorok súlya azonban valamelyest befolyásolja az ë-Jumpy teherbírását. Így az 50 kWh-os akksipakkal mindhárom változat egységesen 1275 kg hasznos teherbírással fog rendelkezni, míg a nagyobb energiatároló csomaggal szerelt változatoknál 1000 kg teherbírásra számíthatnak az üzemeltetők.

Az akkumulátorokat 3,6 kW-os otthoni töltőről, 3,7 – 22 kW teljesítményű Wallboxról, valamint 100 kW-os gyorstöltővel is fel lehet tölteni. Az 50 kWh órás akkumulátor csomagnál az otthoni töltési idő 15 órát, míg 11 kW-os Wallboxról közel 5 órát vehet igénybe. Gyors töltővel viszont mindkét akksi 30-45 perc alatt 80 százalékosra tölthető. A töltési folyamatot a My Citroën applikáció teszi könnyebbé, amellyel ellenőrizhető a töltési folyamat, de az alkalmazás segítségével lehetőség van az utastér fűtésének vagy hűtésének aktiválására is.

A modell hajtásáról 136 lóerős (100 kW) és 260 Nm nyomatékú elektromotor gondoskodik, amellyel 130 km/órás végsebességre lesz képes. A sofőrök a minél hatékonyabb energiagazdálkodás érdekében háromféle – Normál, Eco és Power – vezetési mód közül választhatnak. A rendelkezésre álló vezetéstámogató rendszerek között megtalálható az ütközésre figyelmeztető rendszer, a holttérfigyelő, a sávelhagyásra figyelmeztető asszisztens, az éberségfigyelő, a visszagurulás gátló, a head-up kijelző, valamint a táblafelismerő asszisztens. A vezető munkáját emellett olyan fejlesztések segítik, mint a lábmozdulattal nyitható tolóajtó, a tolatókamera, valamint az adaptív fényszóró.

Az új ë-Jumpy 2020 második felétől kezdődően érkezik a nyugat-európai kereskedésekbe, de Magyarországon csak 2021-től várható a forgalmazása. A gyártó az elektromos hajtásláncra és az akkumulátorra 8 év vagy 160 000 kilométerre szóló jótállást biztosít. A modellt az év végén a Jumper, jövőre pedig a Berlingo Furgon tisztán elektromos változatának bemutatkozása követi.