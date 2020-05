Olyannyira, hogy az egyedi hajót most egy svéd oldalon kínálják eladásra 249 ezer svéd koronáért, vagyis átszámítva 8,23 millió forintért. De vajon kifejezi-e ez a pénz azt az értéket, amit ez a különlegesség képvisel, hiszen ez egy igazi vízi King of the Road!

Az átalakítás előtt ezt a vízi járművet vontatóhajóként használták, a régi kabint azonban kidobták belőle és helyére egy olyan Scania hálófülke került, amit eredetileg áruterítő teherautók és távolsági áruszállításra használt kamionok számára terveztek. A hirdetés szerint nemcsak a fülke, hanem a hajó 11 literes motorja is Scania-gyártmány.

És valóban, a svéd gyártó régóta foglalkozik kis méretű hajómotorok gyártásával. A Scania olyannyira komolyan veszi ezt az üzletágat, hogy még fejleszt is ezen a téren, nemrég ugyanis a svéd cég közreműködésével építettek át egy ősrégi svéd kompot hibriddé.

A Scania-hajót tulajdonosa gazdag felszereltséggel kínálja, ugyanis tolatókamera, távirányítóval működtethető HIAB-emelődaru és ágy is van a fedélzetén. A hajó jelenleg Finnország és Svédország között található a Botteni-öböl svéd részén, Gävle-ben van kikötve. Az ott élők számára eddig minden bizonnyal megszokott látvány volt a Scania-fülkés hajó. Az már viszont a jövő zenéje, hol folytatja életét a teherautóval is rokonságban lévő vízi jármű.



Kövess minket a Facebook-on!