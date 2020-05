A hibrid Scaniák ezentúl gyári Webasto töltőkkel kerülhetnek az üzemeltetőkhöz. A 22 kW teljesítményű, hét méter hosszú AC-töltőket ráadásul a beszállító szakembere telepíti azoknál a vállalatoknál, amelyek ilyen teherautót vásárolnak, így nem maguknak kell gondoskodniuk az infrastruktúráról.

A jövőbeli ügyfeleknek pusztán egy dolgot kell eldönteniük, hogy a Pure vagy a Live változatot szeretnék. Utóbbi esetében – a Webasto Live alkalmazás segítségével – okostelefonon is kezelhető a töltési folyamat, ami legfeljebb 20 percet vesz igénybe. A Webasto töltőállomások minden Type 2 töltőcsatlakozóval kompatibilisek, így nemcsak a Scaniákhoz, hanem elektromos autókhoz is lehet őket használni.

Az első Scania hibrid teherautó (L320) a hannoveri IAA haszonjármű-kiállításon mutatkozott be 2018-ban. Akkor ez a modell még szárnypróbálgatásnak tűnhetett, de a svéd gyártó már bemutatásának pillanatában is eltökélt volt a hajtás szélesebb körű bevezetését illetően. A Scania a premier idején közölte, hogy a hajtás nemcsak az L, hanem a nagyobb térfogatú P, valamint a hálóággyal is rendelkező G-kabinnal is választható lesz.