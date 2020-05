A Daimler ulmi buszgyártó üzemében mindössze 15 munkanap alatt mentőbusszá alakítottak egy eredetileg helyközi buszként használt Citarót, amely 2019-ben gördült le a gyártósorról. A busz ötlete David Richtertől, a Német Vöröskereszt Heidenheim-Ulm-i Sürgősségi Mentőszolgálatának vezetőjétől ered, mivel a jelenlegi helyzetben nagy szükség van az ilyen mentőjárművekre.

“A nagy kapacitású, intenzív ellátást biztosító mentőbusz lehetővé teszi a Német Vöröskereszt Heidenheim-Ulm-i Sürgősségi Mentőszolgálatának munkatársai, valamint az Ulmi Egyetemi Kórház orvosai számára, hogy tehermentesítsék azokat a kórházakat, ahol szűkösen állnak rendelkezésre az intenzív ágyak. És nemcsak Ulm/Neu-Ulm-ban, hanem más régiókban és tartományokban” – jegyezte meg David Richter, a busz ötletgazdája.

A kétajtós, teljesen alacsonypadlós Citaro C2-es átalakításában egy 12 főből álló csapat vett részt. A jármű utasterében eredetileg 45 ülés volt, amelyek nagy részét eltüntették, kiszerelték a kapaszkodókat és a térelválasztó elemeket, végül négy darab, elektrohidraulikus emelővel ellátott, sürgősségi ellátásra alkalmas hordágyat építettek be. Mindamellett a járművet korszerű orvosi eszközökkel is felszerelték. Ennek megfelelően a fedélzeten négy darab lélegeztető gép, ugyancsak négy darab betegellenőrző monitor, továbbá egy ultrahang készülék és egy vérgázanalizátor is megtalálható a fedélzetén. Az utastérben továbbá számos tárolóhelyet alakítottak ki a gyógyszerek, ápolási felszerelések, védőfelszerelések, valamint a lélegeztető ballonok, maszkok és tubusok számára.