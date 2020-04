A minap a Lux Form Lada Niva, illetve Granta alapú lakóautóiról számoltunk be. A cég azonban ugyanazokat a dobozokat felhasználva kisteherautót is készít a civil Ladákból, sőt: akár büfés kocsi is elképzelhető.

A Granta bázisú kisteherautó 690, a Niva 550 kiló hasznos terhet tud magával cipelni. Mindkettő modell 6,4 köbméteres rakteret kap (a doboz ugyanaz, mint a lakóautóban, csak belül üres, illetve elhelyezhető benne egy vízszintes osztó polc), amelyben akár 3 méter hosszú tárgyakat is szállíthatunk.

Az üvegszálas doboz hátsó ajtaja 180 vagy 270 fokban nyitható, a rakodónyílás szélessége 1656 mm. A padló hossza 2178 mm, a raktér magassága 1558, szélessége 1648 mm. A dobozos Granta teljes magassága 2390 mm, a Niváé 2314 mm.

A Granta egyébként a címben említett módon büfés kocsiként is megvásárolható. Kérhetünk bele konyhát, kávégépet, de bár a belső magasságot 180 centiméterre növelték, egész nap bizony kissé nyomorgós lehet a Ladából a kiszolgálás.