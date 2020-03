A Volkswagen felkért egy veterán autók elektromos átalakítására szakosodott műhelyt, hogy építsenek át egy T1-es kisbuszt, méghozzá a tetőkeret-körablakos Samba verziót.

A projekt iróniája, hogy az 1966-os gyártású Transportert Kaliforniából hozatta haza a gyár, de ez mindegy is: a lényeg, hogy a négyhengeres boxermotor helyén könnyedén elfért az e-Up 82 lóerős villanymotorja. Így is csaknem megduplázták a jármű teljesítményét, hiszen az eredetileg is csak 43 lóerő volt. A nyomatéki érték 102-ről 212 Nm-re nőtt. A végsebességet 130 km/órában maximálták – igazi száguldás ez az eredeti T1-es 105 km/óra végsebességéhez képest.