A nemzetközi teherfuvarozás különösen fontos terület a koronavírus miatt kialakult nehéz helyzetben. Napról napra változik az adott szabályozás, de úgy tűnik, hogy a kamionosokra legalább olyan szükségünk van, mint orvosokra, ápolókra, rendfenntartókra.

Ezért a karantén szabályozásnál is egyedi elbírálás alá esnek. “A hatósági házi karantén alatt is dolgozhatnak a sofőrök, akkor is, ha mondjuk Európa legfertőzöttebb országából, Olaszországból érkeznek meg.” Ez olvasható ki a Nit Hungary, azaz a Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó Ipartestülete által készített tájékoztató anyagból, amelyben az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) illetékes főosztályára hivatkozva ismertették, milyen szigorítások vonatkoznak a teherfuvarozásban dolgozókra.

A magyar járművezető a hatósági házi karantén kötelező 14 napos tartama alatt abban az esetben vállalhat újra gépkocsi-vezetői munkát, ha a biztonságos vezetésre képes állapotban lévőnek tartja magát, nem tapasztalja magán a betegség tüneteit és ezt munkáltatója is így ítéli meg” – írta 24.hu friss cikkében. Többek között erre is kitér St22Lacika legújabb videójában, valamint közvetlenül Európa útjain haladva jelent arról mit látott-halott az elmúlt napokban.