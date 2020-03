Tudjuk, hogy nehéz egyik napról a másikra átállni az “elsőajtós felszállási rendről” az “első ajtón nem szabad felszállni rendre”. Mégis kérjük, hogy vegyétek komolyan ezt az óvintézkedést, és az utastér első felének a lezárását is, mert a járművezetők védelmét szolgálja. Nélkülük elképzelhetetlen a közösségi közlekedés működése. Dolgozunk azon, hogy még hatékonyabban felhívjuk a figyelmet a tiltásra. Addig is kérünk titeket: ha azt látjátok, hogy valaki átlépi a kordont, udvariasan ti is figyelmeztessétek: ne tegye. Köszönjük!