Ez a széria a közepes és nehéz teherbírású, nemcsak aszfalton, hanem off-road terepen is használható teherautókat foglalja magában, amelyek többek között betonmixeres, billencses, valamint hulladékszállítós felépítménnyel, illetve emelődaruval is választhatók.

A csőrős fülkés modellek leginkább az új hűtőmaszkról, valamint az új LED-technológiás fényszórókról ismerhetők fel. A lámpatesteket zord időjárásra is felkészítették, mert fűtőszálakkal látták el őket, így télen gyorsan és egyszerűen oldható meg a jégmenetesítésük. Mindez valós piaci igény alapján történt, mivel az utóbbi években farkasordító hideg és jelentős hómennyiség jellemezte a teleket Észak-Amerikában. Megújult a lökhárító is, amely minden eddiginél robusztusabb lett és 36 tonnás teherbírású vontatószem is került rá.

A VHD modellcsaládot számos hasznos technikai újítással vértezték fel. Ezek között van a Volvo – európai teherautóiban és autóbuszaiban alkalmazott – dinamikus kormányzása (VDS), amely alacsony sebességnél 85 százalékkal csökkenti a kormánykerék forgatásához szükséges erőkifejtés mértékét.