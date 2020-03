A DAF gyári programja az Aerobody és az oldalponyvás változatokat foglalja magában számos méretben választható felépítménnyel, illetve opcionálisan kérhető emelő hátfallal. A Paccar felépítményező programban emellett olyan ügyfélspecifikus követelményeket is figyelembe vesznek, mint a teljes járműfelületre kiterjedő fényezés, valamint az adott jármű felhasználási területe.

Az üzemeltetők a regionális áruszállításra tervezett DAF LF és CF sorozathoz, a 4×2-es alvázhoz kérhetnek gyári, Paccar felépítményeket. A cég ügyfelei között a Royal Mail, vagyis a brit királyi posta tekinthető az egyik legrégebbi ügyfélnek, amely már 2007 óta igénybe veszi ezt a szolgáltatást.

A jubileumi jármű egy 12 tonnás, oldalponyvás DAF 180-as, amelyet a Sheffieldben működő Hallam Express vehetett át. A cég ügyvezetője szerint számukra nagy könnyebbséget jelentett, hogy a felépítményezést el tudták intézni a márkakereskedőjükön keresztül. Ennek köszönhetően ugyanis gyorsabban és egyszerűbben állíthatták forgalomba saját teherautójukat.

A Leyland Trucks jelenleg 100%-ig a Paccar tulajdonban van, amely a DAF anyavállalata is egyben. Ennek köszönhetően készülhetnek az üzemben DAF teherautók. A Lancashire-ben található gyárban tavaly 19 500 teherautót szereltek össze és ennek a mennyiségnek a nagyobb része a szigetországban talált gazdára. A Leyland Trucks ugyanakkor 7100 darab exportra szánt járművet is legyártott, amelyeket a világ 51 országában helyeztek forgalomba. Az üzemben nemcsak jobb-, hanem balkormányos járműveket is készítenek.

A DAF tavaly Nagy-Britanniában rekordnak számító 30,5 százalékos piaci részesedésre tett szert a 6 tonna feletti járművek szegmensében.