Az MAN Lion’s City E kapta a rangos IF Design fődíját az autó/jármű/kerékpár kategóriában az idei évben. A formatervezési versenyre összesen 7298 pályamunka érkezett be, 56 országból. Az érdeklődés nem volt kicsi, a tavalyi versenyhez képest ezerrel (!) több pályázó adta be munkáját az IF Design-ra.

A 78 tagú, soknemzetiségű zsűri dicsérte az MAN Lion’s City E ergonomikus és esztétikus formatervét, amely a legapróbb részletekig letisztult és kiegyensúlyozott. A szakemberek tetszését elnyerte a márkaspecifikus fényszórók, a moduláris felépítés, valamint a nagy üvegfelületek alkalmazása. A belsővel kapcsolatban pedig a zsűri elismerő szavakkal illette a világos árnyalatú és kiváló minőségű anyagok használatát.

Az MAN Lion’s City E 2018-ban mutatkozott be a hannoveri IAA-kiállításon. A 12 méter hosszú busz összesen 88 utast szállíthat egyszerre. Hajtásáról 240 kW maximális teljesítménnyel rendelkező elektromotor gondoskodik, amely a 240 kWh összteljesítményű lítium-ionos akkumulátorcsomagból nyeri a működéshez szükséges áramot. Ideális körülmények esetén a Lion’s City E 270 kilométeres hatótávolsággal is rendelkezhet. A modell sorozatgyártása az év második felében kezdődhet el. Az első példányok Hamburgban állnak forgalomba a díjnyertes típusból.

A müncheni székhelyű vállalat sorozatban ötödjére hódította el az elsőnek járó aranytrófeát. 2016 óta ugyanis a Lion’s Intercity, a Neoplan Tourliner, a Lion’s Coach, a dízel Lion’s City, valamint a Lion’s City E nyerhette el az IF Design díjat. Az elismerést 1953 óta adják át és elsősorban olyan dizájnnal rendelkező termékeket díjaznak, amelyek kiemelkedően esztétikus és felhasználó barát megjelenéssel rendelkeznek.