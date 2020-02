Furgonnal parkolni, zsúfolt városi környezetben néha idegőrlő lehet. Tudják ezt a Fordnál is, ezért elérhetővé tették a Transitnál, valamint a Transit Customnál az aktív parkoló asszisztenst. A vezetéstámogató asszisztenssel a furgon vezetője egyrészt megtalálhatja a megfelelő méretű parkolóhelyet, másfelől pedig automatikusan be is állhat vele, anélkül, hogy a kormányzásra kellene figyelnie.

Az aktív parkoló asszisztens használata közben csak a gáz és a fékpedált kell működtetnie. A manőverezést a rendszer elvégzi magától. A fejlesztés ugyanúgy használható a merőleges parkoláshoz, mint a járdaszegéllyel párhuzamos beálláshoz. Ez utóbbi esetben elég, ha a parkolóhely mindössze 0,8 méterrel hosszabb, mint maga az autó. További előnye, hogy akkor is le tudja parkolni a furgont, ha a többi jármű miatt nem látszik a járdaszegély.

Az aktív parkoló asszisztens része a kiállássegítő, amely automatikus kormányzással vezeti ki a járművet a parkolóhelyről, miközben a vezető csak a féket és a gázt adagolja. Ez az asszisztens azonban nagymértékben támaszkodik az oldalérzékelő rendszerre, amelynek része a nagy látószögű elülső és hátsó kamera. Ennek köszönhetően nem maradnak észrevétlenül a holttérből érkező gyalogosok, biciklisek, vagy járművek.