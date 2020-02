Az ABT tuningcég nem csak a versenyzéssel és az egyébként is rettenetesen erős Audikkal foglalkozik, hanem olyan modellek számára is kínálnak teljesítményfokozókat, mint a Volkswagen Transporter. Ezzel együtt aerodinamikai elemeket is kidolgoztak, hátha ez segít valamit a furgon hatalmas homlokfelületén.

Egy tehergépkocsi esetében ez nem feltétlenül tűnik jó befektetésnek, de a Transporter kényelmesebb, személyszállító Multivan változatát sokan használják üzleti limuzinok helyett. Ebben az esetben pedig érthető, ha valamilyen egyediséget szeretnének a vásárlók.

Az autó alá Bilstein állítható futóművet kínálnak, így 40 vagy akár 70 mm-rel lejjebb is kerülhet a Transporter. Az optikai elemek is elég látványosak, a 20 colos felniken túl első és hátsó lökhárító, valamint oldalsó szoknya és tetőspoiler is akad.

A motort sem hagyják érintetlenül, a 2.0 TDI 150 lóerős változatából 180 lovat és 400 Nm nyomatékot hoznak ki. A 200 lovas verziót pedig 226 lóerőig húzzák, ami mellé már 490 Nm nyomaték van.