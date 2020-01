A két cég nagy fantáziát az úgynevezett “repowering”-ben, azaz a teljes dízel hajtáslánc elektromosra történő cserélésében. A projekt több szempontból unikálisnak tekinthető. Egyrészt egyelőre kevés gyártó kínál ebben a szegmensben elektromos buszt, másrészt pedig olcsóbbá teheti az akkumulátor-technológiás buszok elterjesztését.

Az együttműködés keretében elsőként egy Van Hool T2145 valamint egy TDX emeletes busz elektromosítására kerülhet sor. A Lightning Systems elektromos hajtásláncát kifejezetten úgy tervezték meg, hogy könnyedén beépíthető legyen a dízelmotor és a sebességváltómű helyére. Ennek köszönhetően nincs szükség a karosszéria, vagy az alváz átépítésére.

Az elektromosítás természetesen magában foglalja a nikkel-mangán-kobalt-oxid, vagyis az NMC-akkumulátorok beépítését is. A válaszható akkumulátor-csomagok teljesítményét egyelőre még nem tették közzé, de az átalakított buszok hatótávolsága 200 mérföld, vagyis akár 320 kilométer is lehet. Ugyanakkor a jobb teljesítmény érdekében ezeket az autóbuszokat is ellátják a regeneratív fékezést lehetővé tévő technológiával.