Az Earthroamer XV-HD sokak álomjárgánya: egy 1,7 millió dollárnál, azaz félmilliárd forintnál induló, brutális terepképességekkel bíró lakóautó, amely jó néhány igényes otthonnál kényelmesebbnek és tágasabbnak tűnik. Ha el is tekintünk az iszonyatos vételártól, a Ford F-750 teherjárműre épülő jószág a maga 10,6 méteres hosszúságával, négy méteres magasságával és 2,6 méteres szélességével akkor is erős túlzásnak számít.

Ezt a jelek szerint a gyártó is felismerte, mert most elkészítettek egy Ford F-550 alvázra épülő, kompaktabb verziót. Ez „csupán” 8,8 méter hosszú, 2,44 széles és 3,7 magas – aprónak tehát csak az XV-HD mellett tekinthető. A szabad hasmagasság egyébként még javult is az óriási példaképhez képest (305 helyett 318 mm), a terepszögek viszont nem annyira kedvezőek (elöl 46 helyett 30, hátul 23 helyett 22 fok).

A kisebb méret kevesebb helyet is jelent, ami a funkcionális kapacitásban is megmutatkozik. A gázolaj-tartály 437 helyett csak 361 literes, ivóvízből 380 liternyit tud tárolni a fedélzeten (szemben az XV-HD monstre 950 literes, azaz majd’ egy köbméteres víztartályával!), szürkevízből pont feleannyi (475 helyett 228 liter) fér el, szennyvíztartály (475 liter az XV-HD-n) pedig egyáltalán nincs. Csökkent a tetőn elhelyezett napelemek teljesítménye (2100 helyett 1320W), illetve a fedélzeti rendszereket kiszolgáló lítium-ion akkucsomag kapacitása (20 helyett 11 kWh) is.