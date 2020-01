A buszos cég tavaly 27 százalékkal növelte forgalmát és a hazai hálózaton Budapest volt a legfontosabb csomópont – áll a FlixBus által kiadott sajtóközleményben. A magyar főváros az éves statisztika szerint a 19. legnépszerűbb célállomás világszinten, a legforgalmasabb napokon közel 90 busz indult Budapestről.

A növekedést az is elősegítette, hogy javult a magyar főváros összeköttetése más, szomszédos országok nagyvárosaival. Bécsbe főszezonban 27, Zágrábba pedig már 12 járat indul FlixBus színekben. Nyáron pedig olyan tengerparti települések érhetők el a kínálatban mint Zadar, Split Dubrovnik, Pula, Rovinj és Umag.

Emellett Belgrádba és Újvidékre induló járatainak számát ősszel megkétszerezte a FlixBus, így naponta már 4 indulási lehetőség áll rendelkezésére a Budapestről Szerbiába készülő utasoknak. Sőt, a bolgár Plovdiv is bekerült a kínálatba. Összességében hazánkból 16 ország 200 célállomása érhető el a FlixBus hálózatán keresztül. A tavalyi magyarországi bővülést az is lehetővé tette, hogy a Volánbusz és a Five Stars után az Infinitoursszal is megállapodást kötöttek. Mindkét családi vállalkozás elnyerte az elmúlt években az Év Autóbuszos Személyszállítója díjat.

A magyar adat kissé eltörpül a cég globális utasforgalma mellett, tavaly ugyanis 37 százalékos növekedést produkáltak és összesen 62 millió utast szállítottak a világon. A FlixBus hét év alatt a világ legnagyobb buszszolgáltatójává vált, amely jelenleg 400 ezer napi összeköttetést biztosít több ezer végállomásra. A cég az USÁ-ban – többek között Floridában, New Yorkban, Oregonban, Texasban és Washingtonban – is szolgáltat. Mindamellett megvásárolták az Eurolines távolsági buszszolgáltatót is.

A cég 2018-ban FlixTrain néven Németországban elindította vasúti szolgáltatását is, ettől az évtől kezdve pedig Svédországban is közlekedhetnek a zöld vonatok. FlixCar néven pedig olyan szolgáltatást tart fenn Franciaországban ami összeköti a telekocsizni vágyó autóvezetőket és az utasokat. A FlixBus közleményében kiemelte, hogy 2030-ra klíma semleges kíván lenni, ezért üzemanyacellás autóbuszokat tesztel, de tervben van biogázzal működő autóbuszok kipróbálása is.