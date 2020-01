A kamionozás egyáltalán nem veszélytelen szakma, hiszen minden országban van egy olyan réteg, amelyik a sokszor kiszolgáltatott helyzetben lévő, pihenőidejüket töltő sofőrökre utazik. Közéjük tartoznak a gázolajtolvajok is, akik ellen nehéz védekezni, főleg, akkor ha, az éjszaka leple alatt támadnak. A Scania éppen ezért olyan üzemanyag-lopási riasztót fejlesztett ki, amelyik szól, ha valaki megbuherálja a tartályt.

A Fuel Theft Alarm nevű eszköz egy beépített érzékelő segítségével figyeli az üzemanyagszintet. Ha a rövid idő alatt jelentősen lecsökken, akkor bekapcsol a riasztó és a normál riasztóberendezésekhez hasonló éles hangot ad ki. Ezt követően legalább 65 órán keresztül monitorozza az üzemanyagszintet, ha a jármű áramtalanító kapcsolója nincs lekapcsolva.

Az eseményről az üzemeltető e-mailt, szöveges üzenetet, illetve figyelmeztetést is kap a flottamenedzsment-rendszerben, ergo a legkisebb piszkálás sem maradhat észrevétlen. Ez azért fontos, mert a lopási kísérletek akkor is bajt okozhatnak, ha sikertelennek bizonyulnak, mivel egy törött tanksapka időigényes és költséges javításokat igényelhet.

A Scania fejlesztése jelenleg az egy üzemanyagtartállyal rendelkező járművekhez érhető el, de később a dupla tartályos változatoknál is rendelkezésre fog állni. Egy jelentősebb flottánál a gázolajlopás, valamint az emiatt keletkező költségek évente 12 ezer euróra – átszámítva közel 4 millió forintra – is rúghatnak. A Scania új fejlesztése elriaszthatja a tolvajokat, ugyanis a Fuel Theft Alarm meglétét a tartályon elhelyezett matrica is jelzi.