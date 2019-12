A holland gyártó a 4×2-es FT és 6×2-es FTP vontatóknál tette elérhetővé a fejlesztést, vagyis azoknál a teherautóknál, amelyek között egyaránt vannak távolsági, regionális, vagy éppen városi áruszállításra használt változatok. A City Turn Assist-nak, vagyis “városi fordulási asszisztensnek” nevezett vezetéstámogató rendszer extra felszereltségként rendelhető.

Az asszisztens a radar alapú technológiával teszi lehetővé az optimális távolságban történő észlelést, kedvezőtlen látási viszonyok esetén is. Ennek része egy speciális radar, amelyet a teherautó jobb oldalán, a hátsó sárvédő közelében helyeznek el. Ha egy jármű, vagy biciklis a DAF holtterébe ér, akkor figyelmeztető fény jelenik meg a fülkén belül, az A-oszlopon elhelyezett LED-kijelzőn. A jobb oldali irányjelző működtetése esetén pedig hangjelzéses riasztást ad le a rendszer, hogy felhívja a sofőr figyelmét a holttérben tartózkodó objektumra.

A belsőégésű – MX-11-es és MX-13-as – motorral szerelt vontatók mellett a CF Electric-nél is opcionálisan válaszható a City Turn Assist. Érdekesség, hogy a jobbkormányos CF és XF típusok esetében a DAF már jó ideje kínál kamera és radar alapú holttér figyelő rendszereket, eleget téve az Egyesült Királyságban, valamint Írországban érvényben lévő törvényeknek.

A biciklisek és az autósok védelme érdekében korábban a Mercedes-Benz is vezetett már be olyan holttérfigyelő rendszert, amely nemcsak figyelmezteti a sofőrt, de le is fékezi a járművet, ha az a figyelmeztetés ellenére akar jobbra fordulni.