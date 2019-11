Olvass tovább

A szériában indokolt volt egy kifejezetten kamionversenyzésre fejlesztett abroncs bevezetése Kiss Norbi szerint. “Az utcai kamionoknál meglévő 5-600 lóerővel ellentétben nálunk 1200-1300 lóerő is lehet a motorok teljesítménye, és az áruszállításra használt teherautók 2500 newtonméteres nyomatékával szemben a Kamion Európa-bajnokságban 5-6000 newtonméteres nyomatékkal kell számolni. Ezek a számok is azt mutatják, hogy milyen extrém igénybevételnek vannak kitéve a gumiabroncsok, amikor megyünk velük a pályán” – hívta fel a figyelmet a 2011 óta a FIA ETRC-ben versenyző pilóta.

Hozzátette: száraz és vizes aszfalton is ugyanazokkal a 315/70 átmérőjű 22,5 colos felnire való abroncsokkal versenyeznek, mert egy versenykamion esetében nem olyan egyszerű a gumicsere, mint mondjuk a Forma-1-es autóknál. Ez azt jelenti, hogy a Goodyearnek olyan abroncsokat kellett fejlesztenie, ami száraz és vizes útviszonyok között egyaránt jól teljesít. “A Goodyear 2020-ban is a széria hivatalos abroncspartnere lesz, így jövőre is ilyen abroncsokkal mehetnek a pilóták a versenypályákon. Remélem, jövőre én is ott leszek a Kamion Európa-bajnokságon és nagyon bízom benne, hogy újra harcban leszünk az Európa-bajnoki címért” – tette hozzá a Tankpool24 versenyzője.

A Kamion Európa-bajnokság jövőre kilencállomásossá bővül, a FIA ETRC ugyanis bejelentette, hogy 2020 június végén új helyszínen szurkolhatunk a versenyzőknek. A sorozatot idén a német Jochen Hahn nyerte meg, immáron hatodjára, Kiss Norbi pedig a hatodik lett.