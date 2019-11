Olvass tovább

Irányításához egy felhőalapú flottamenedzsment rendszerre van szükség, de a kiindulási és végpont megadásával a Contadino teljesen automatikusan tervezi meg magának a munkavégzéshez szükséges útvonalat. A működés közben szerzett információkat pedig felhőben tárolja el, így azok a későbbiekben is elérhetők a flottamenedzser számára.

Az autonóm mezőgazdasági robot akár flottában is működtethető lesz. Ennek köszönhetően egyszerre több ilyen jármű is dolgozhat a földeken egymástól függetlenül, vagy éppen összehangoltan. Ebben az esetben az autonóm Contadinókat a szántóföldekre juttató szállítóegységek akár elektromos töltőállomásként is szolgálhatnak. Az önműködő mezőgazdasági robotok akkumulátorai ugyanis vezeték nélküli, vagy akár konduktív módon is teljesen feltölthetők.

A robotokból álló flották hatékony és gördülékeny, időjárástól független munkavégzést tehetnek lehetővé a fejlesztő szerint. A bemutatott darab egyelőre prototípus, a Continental jelenleg is keresi azokat a partnereket, akikkel együttműködve lehetővé válik az első darabok terepen történő tesztelése 2020-ban.