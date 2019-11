A kukásautóknál a kuplung erős igénybevételnek van kitéve a gyakori megállások miatt. Az elektromos üzemű hulladékszállítók számára viszont ez kifejezetten előnyös, hiszen így a fékenergia-visszanyerés miatt “visszatölthető” valamennyi az akkumulátorokba. Nemcsak ezért, hanem a károsanyag-kibocsátás üzemeltetés és a csendes üzemmód miatt is nagy jövője lehet az akkumulátor-technológiás kukásautóknak.

A Volvo a tavalyi IAA kiállításon mutatta be az FE Electricet, hulladékszállítós felépítménnyel. Bár 2018-ban még nem volt ismert, hogy mikor kezdik el sorozatban gyártani a modellt, a cég már akkor jelezte, hogy folytatják az elektromos teherautók fejlesztését. Ez akkor kicsit pusztába kiáltott szónak tűnhetett, de a vállalat tartja magát a korábban bejelentett terveihez és most megkezdte az FE Electric forgalmazását. A Volvo ráadásul azt is hivatalosan bejelentette, hogy 2020 márciusától sorozatgyártásban készül majd a 27 tonnás össztömegű elektromos teherautó.

A modell első körben nem minden EU-tagállamban, hanem egyelőre csak Németországban, Svédországban, Norvégiában, Franciaországban, Hollandiában lesz elérhető. Mindamellett a svájci üzemeltetők is lecsaphatnak rá. Az elektromos FE-vel egyidőben megindulhat a 16 tonnás össztömegű FL értékesítése is. Mint ismeretes ezt a modellt elsősorban a disztribúciós feladatokra tervezték, hatótávja az FE-hez képest valamelyest nagyobb, legalább 300 kilométer.